Şehitlerimizi uğurladık

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşı için tören düzenlendi. Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı (34), Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş (27) ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat dün toprağa verildi. Şehitler için dün Tunceli'de tören düzenlendi. Şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başlayan törende, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından özgeçmişleri okundu. Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu. Daha sonra şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak memleketlerine uğurlandı.

MEMLEKETLERİNDE KARŞILANDILAR

Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın naaşı memleketi Isparta’ya getirildi. Şehidin ailesi tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Şehit Büyükçaylı’nın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ında düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in naaşı ise memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılanan şehidin cenazesinde acılı baba Tacettin Kızılateş, aynı uçakla memleketine nakledilen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu’na seslendi. Baba Kızılateş, oğlunun arkadaşına hitaben, “Cennette de inşallah beraber olursunuz” sözleriyle duygularını dile getirdi. Kızılateş’in cenazesi, Tokat Ali

Paşa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından, Erenler Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun acı haberi, Zonguldak'taki baba ocağına ulaştı. Gülcan Eroğlu ile 4 yıldır evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı, Ormanlı Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortacı köyünde toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Babasını 3 yıl önce kaybettiği öğrenilen şehit Aykanat'ın cenazesi, ilçede düzenlenen tören sonrası Kümbet Köyü'nde defnedildi.

Ömer Fatih Ayar

Gara'da yaralanan üsteğmen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirdi. Ayar için Şırnak'ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka koyuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. Okunan duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Ayar'ın cenazesi hava yoluyla Trabzon'a uğurlandı. Ailenin 6 çocuğundan ikincisi ve bekar olduğu öğrenilen şehit Ayar'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Köprübaşı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek.

Şehit düştüğü gün baba oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir’de doğum yaptı. Doğum hazırlığı nedeniyle Balıkesir’deki baba evindeki Gizem Büyükçaylı, eşinin şehit olduğu haberini alması üzerine fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT OĞLU MEHMET

Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'ne kaldırılan Büyükçaylı, sezaryen ile doğuma alındı. 8 aylık hamile Gizem Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi. Gizem Büyükçaylı’nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesindeki baba evine de Türk bayrağı asıldı. Aile yakınlarından İbrahim Bilgin, "Akşam şehit haberini alınca çok üzüldük. Eşinin hamile olduğunu, hastaneye kaldırıldığını duyunca hastaneye geldik. Şehidimizin Mehmet’i sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Allah şehidimize cennet makamı nasip eylesin. Evladına hayırlı ömürler nasip eylesin" şeklinde konuştu. Şehit Büyükçaylı, memlekti Isparta'da toprağa verildi.







