Gündem Şehitlerin izinde Sarıkamış şehitleri harekatın 108 yılında Biz Hep Aynı İzdeyiz sloganıyla anıldı
YEREL GÜNDEM

Şehitlerin izinde: Sarıkamış şehitleri harekatın 108. yılında ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ sloganıyla anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ mottosuyla -12 derecede yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Geçen 20 yılda ‘Gerçekleşemez, yapılamaz’ denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Türkiye Yüzyılı, gençlerin omzunda yükselecek” dedi.

Abone Ol Google News
Mehmet Güney Yeni Şafak
Şehitlerin izinde: Sarıkamış şehitleri harekatın 108. yılında ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ sloganıyla anıldı
​Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı anma etkinlikleri.

Enver Paşa komutasında 108 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki törende Kars Müftüsü Hamza Bayram’ın duasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti.

5 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ

Protokol ve katılımcılar, ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ ve ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ mottosuyla yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ay-Yıldız tören alanına geldi. Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Mutlu Çelik, 108 yıl önceki Sarıkamış Harekatı ile ilgili bilgileri paylaştı.

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şühedanın aziz emanetine selam durmak için Sarıkamış’ta olduklarını belirterek, “Onları minnetle, rahmetle yadetmek için buradayız. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun, şehitlik makamları mübarek olsun. Tarih boyunca bu topraklar asla müstemleke toprağı olmamış ve teslim alınamamıştır. Bu destansı ruhtan çıkaracağımız en büyük ders, bu topraklara göz dikenlere, bu milletin varlığına kastedenlere daima bir ve beraber omuz omuza olma durumumuzdur bilincimizdir” diye konuştu.

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Konuşmasında gençlere de seslenen Kasapoğlu, “Türkiye bugün yükselişiyle bütün dünyada örnek gösterilen ülkedir. İHA’mız, SİHA’mız, Akıncı’mız, Kızılelma’mız ile bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız. Bugün bu parlak gelişme tablosunun ışığında geleceğe çok daha güvenle bakıyor ve ulaştığımız hedefleri sürekli daha büyük hedeflerle değiştirerek ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, ‘Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak’ derken bu yirmi yılda milletçe başardıklarımızın referansıyla bunu söylüyor. Geçen yirmi yılda olmaz denilen her hedefi yakaladık. Türkiye Yüzyılı, sizlerin omzunda yükselecek gençler. Sizin emeğinizle, azminizle, heyecanınızla, kararlılığınızla önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak” dedi.

KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık törende şunları söyledi: “Ülkemiz, Milli Mücadele yıllarında büyük bir başarı gösterdi. Milletçe yeniden küllerimizden doğduk. Çok çalıştık, çok yol aldık. Özellikle son 20 yıldır halkımıza, layık olduğu nitelikli hizmetleri sunmanın mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak ettiğimiz bu yılda, sarsılmaz bir inanç ve yepyeni bir ümitle Büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Köklerimiz sağlam, geleceğimiz parlak.”

ŞEHİTLER DUALAR VE TEKBİRLERLE ANILDI

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı’nda toplandı. Burada düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. ‘Çelik Kanatlar’ ve ‘Muharip uçaklar’ tören alanı üzerinde gösteri yaptı. Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç katıldı.

Sarıkamış'ta anma etkinliklerinin yapıldığı bir otelin tavanı çöktü: Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor
GÜNDEM
Sarıkamış'ta anma etkinliklerinin yapıldığı bir otelin tavanı çöktü: Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri başladı
FOTOĞRAF 10
Title
Karsta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı.
Title
Binlerce vatandaş, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla 3 kilometre yürüdü.
Title
Kazım Karabekir Paşa Camisinde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerifin ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplandı.
Title
Sarıkamış Harekatında yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç ve binlerce vatandaş, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.
Title
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanından yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliğine geldi.
Title
Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.
Title
Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.
Title
Yürüyüşe katılanlardan Merve Çöken, şehitlerin anısına düzenlenen etkinliklere ilk kez katıldığını ve duygulandığını söyledi.
Title
Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Abdülkadir Katranın yaptığı Vatan Sağ Olsun Sarıkamış oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.
Title
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri başladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.
Şampiyonluk mesajı verdi

Şampiyonluk mesajı verdi

Okan Buruk derbide alınan galibiyetin ardından iddialı konuştu.
Tepki gösterildi

Tepki gösterildi

​Derbi mağlubiyeti sonrası taraftarlar Başkan Koç'a karşı söylemlerde bulundu.
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı

​'Yoğun bir çalışmayla sandıklardan netice alacağız.'
Aslan liderliği perçinledi

Aslan liderliği perçinledi

G.Saray, ezeli rakibini 3-0 yendi ve Kadıköy'den lider döndü.
Jorge Jesus'tan özeleştiri

Jorge Jesus'tan özeleştiri

Yenilgi sonrası Portekizli teknik adam sorumluluğu üstüne aldı.

Derbide yıldız tepkisi

Derbide yıldız tepkisi

Maç sonunda röportaj vermeyecekler.

Derbilerde sessiz kaldı

Derbilerde sessiz kaldı

​Sarı lacivertli ekibin derbi karnesi hayal kırıklığı yarattı

​'Bir kışla vurduk, 600 Ukrayna askerini öldürdük'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ÜniAK FEST' programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.