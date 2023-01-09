Şehitlerin izinde: Sarıkamış şehitleri harekatın 108. yılında ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ sloganıyla anıldı

Enver Paşa komutasında 108 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki törende Kars Müftüsü Hamza Bayram’ın duasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti.

5 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ

Protokol ve katılımcılar, ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ ve ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ mottosuyla yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ay-Yıldız tören alanına geldi. Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Mutlu Çelik, 108 yıl önceki Sarıkamış Harekatı ile ilgili bilgileri paylaştı.

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OMUZ OMUZA MÜCADELE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şühedanın aziz emanetine selam durmak için Sarıkamış’ta olduklarını belirterek, “Onları minnetle, rahmetle yadetmek için buradayız. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun, şehitlik makamları mübarek olsun. Tarih boyunca bu topraklar asla müstemleke toprağı olmamış ve teslim alınamamıştır. Bu destansı ruhtan çıkaracağımız en büyük ders, bu topraklara göz dikenlere, bu milletin varlığına kastedenlere daima bir ve beraber omuz omuza olma durumumuzdur bilincimizdir” diye konuştu.

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Konuşmasında gençlere de seslenen Kasapoğlu, “Türkiye bugün yükselişiyle bütün dünyada örnek gösterilen ülkedir. İHA’mız, SİHA’mız, Akıncı’mız, Kızılelma’mız ile bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız. Bugün bu parlak gelişme tablosunun ışığında geleceğe çok daha güvenle bakıyor ve ulaştığımız hedefleri sürekli daha büyük hedeflerle değiştirerek ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, ‘Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak’ derken bu yirmi yılda milletçe başardıklarımızın referansıyla bunu söylüyor. Geçen yirmi yılda olmaz denilen her hedefi yakaladık. Türkiye Yüzyılı, sizlerin omzunda yükselecek gençler. Sizin emeğinizle, azminizle, heyecanınızla, kararlılığınızla önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak” dedi.

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KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık törende şunları söyledi: “Ülkemiz, Milli Mücadele yıllarında büyük bir başarı gösterdi. Milletçe yeniden küllerimizden doğduk. Çok çalıştık, çok yol aldık. Özellikle son 20 yıldır halkımıza, layık olduğu nitelikli hizmetleri sunmanın mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak ettiğimiz bu yılda, sarsılmaz bir inanç ve yepyeni bir ümitle Büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Köklerimiz sağlam, geleceğimiz parlak.”

ŞEHİTLER DUALAR VE TEKBİRLERLE ANILDI

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı’nda toplandı. Burada düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. ‘Çelik Kanatlar’ ve ‘Muharip uçaklar’ tören alanı üzerinde gösteri yaptı. Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç katıldı.

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