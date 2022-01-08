Gündem Şehitlerin kanı yerde kalmadı PKKlı 12 terörist öldürüldü
ŞANLIURFA

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: PKK'lı 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, EYP patlaması sonrası üç askerin şehit düştüğü Akçakale hudut hattındaki operasyonlarda, ilk belirlemelere göre PKK'lı 12 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: PKKlı 12 terörist öldürüldü
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Akçakale Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Gelişme sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi ateş altına altı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

MSB'den yapılan açıklamada, "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

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