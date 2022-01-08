Şehitlerin kanı yerde kalmadı: PKK'lı 12 terörist öldürüldü

Bakan Karaismailoğlu kendisini yolsuzlukla suçlayan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap verdi: Yalanlarının hesabını mahkemede vereceksin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir canlı yayında, 'İBB'de görev yaptığı sırada kendisini yolsuzluk yapmakla' suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. CHP liderinin göz göre göre yalan söylediğini vurgulayan Bakan, 'Bunun bir iddia olduğunu kendisi de biliyor. Kötü siyasetlerine bizi de alet etmek istiyorlar. Cuma günü kendisini dava ettik, hesabını mahkemede verecek' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde gafa imza atarak, bakanların dokunulmazlığı olduğunu da söyledi.