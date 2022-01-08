Şehitlerin kanı yerde kalmadı: PKK'lı 12 terörist öldürüldü

Akçakale Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.
Gelişme sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi ateş altına altı.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
MSB'den yapılan açıklamada, "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.