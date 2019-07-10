Şehre berat mahalleye sertifika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlere dönük açıkladığı ve şehirlerin çehresini değiştirecek adımları içeren 11 maddelik manifestosu yeni sistemin ilk programı olan 11. Kalkınma Planı’na da eklendi. Bu bölüm içerisinde manifestoda yer alan kentleşmede yatay mimari uygulaması, parsel bazlı imar planlarını önlenmesi başlıkları yer aldı. Ayrıca akıllı şehirler, kimlikli ve özellikli şehirler gibi başlıklar da kalkınma hedeflerinin içerisinde sayıldı.

YERELE DESTEK...

Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecek. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması, erişim ve güvenliğinin artırılması, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacak. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması için şehirlerde millet bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacak. Şehirlerde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için millet bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon metrekare alanda millet bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanıyla yürütülecek.

YATAY MİMARİ VURGUSU

İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacak. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak, kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacak.

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Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına yönelik Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacak. Akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji uygulamalarının desteklenmesinin yöntemleri analiz edilecek, ihale süreçlerinde esas alınacak yerli üretim oranı başta olmak üzere kriterler belirlenecek. Programda şehir ve mahallelere ilişkin, “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” ve “Özgün mahalle sertifikası” verilmesine altlık oluşturacak kılavuzlar hazırlanacağı belirtildi.