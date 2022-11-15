​Sekizinci kez toplandı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6’lı masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da 8’inci kez toplandı. Toplantıda İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı da ilk gündem maddesi olarak görüşüldü. Toplantı devam ederken ortak açıklama yapılarak şöyle denildi: “Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.” Toplantı sonrası yayınlanan bildiride adayın ismine yönelik yine bir açıklama yapılmazken, Bağımsız Türkiye Partisi’nin masaya dahil olma talebine de cevap verildi.

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BTP MASAYA DAHİL EDİLMEDİ

Bildiride “Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de altılı masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık” ifadelerine yer verildi. Masanın bir sonraki toplantısı DP’nin ev sahipliğinde 28 Kasım’da yapılacak.