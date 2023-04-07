Seksenler dizisinin sevilen yüzü MHP'den milletvekili adayı oldu

MHP aday listesini Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci dönem milletvekili genel seçiminde miletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır" dedi.