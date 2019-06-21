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ELAZİĞ

Elazığ haber: Sel çocuğu böyle sürükledi

Sel çocuğu böyle sürükledi

Elazığ'da dün şiddetli yağış sonrası oluşan selde bir çocuğun suya düşerek bir süre sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Kızın selde sürüklenme sanı saniye saniye kaydedildi.
Kızın selde sürüklenme sanı saniye saniye kaydedildi.

Elazığ'da dün öğleden sonra yaşanan şiddetli yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkını oluştu. Yaşanan afet nedeniyle kentte 2 ev ve bir istinat duvarı yıkılırken, bazı evler ile 12 araç hasar gördü. Elazığ Valiliği koordinesinde başlatılan hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi de sular altında kaldı. Bu sırada kucağındaki ve yanındaki 3 çocuğu ile bir anne karşıya geçmek istedi. 12-13 yaşlarındaki çocuk sudan geçmek isterken düştü. Düşen çocuğu sel suları bir süre sürükledi. Anne büyük panik yaşadı. Yoldan geçen bir araç ile yardıma koşan bir vatandaş, çocuğu bir süre sonra kurtardı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kentte yaşanan su taşkınları sırasında bir kişinin sırtına yaşlı bir adamı alıp taşıması da dikkat çekti. Yaşlı adamı sırtında taşıyan genci görenler alkış tuttu.

Elazığ'da sel çocuğu böyle sürükledi
OYNAT
Elazığ'da sel çocuğu böyle sürükledi
Elazığ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel, nedeniyle bir çocuk suya düşerek bir süre sürüklendi o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.


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