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POLİTİKA

Selahattin Demirtaş: Anavatanım Kürdistandır

Hakkındaki terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti karşısında tehditvari bir dille konuşan Demirtaş, "Anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı.

Tehditvari ifadeler kullandı

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Demirtaş, mahkeme heyeti karşısında, tehditvari bir dille konuştu.

"Anavatanım Kürdistan'dır"

Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum" ifadelerini kullandı.

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