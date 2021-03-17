Selahattin Demirtaş: Anavatanım Kürdistandır

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı.

Tehditvari ifadeler kullandı

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Demirtaş, mahkeme heyeti karşısında, tehditvari bir dille konuştu.

"Anavatanım Kürdistan'dır"

Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 06:56 Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti? HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

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