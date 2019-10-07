Gündem Selahattin Demirtaşa Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası
POLİTİKA

Selahattin Demirtaş'a 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından da yargılanıyor.

Haber Merkezi AA
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

  • Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Edirne'deki cezaevinde tutuklu olan Demirtaş katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, dava konusu olayın 27 Aralık 2013'te Şırnak'taki aday tanıtım toplantısında gerçekleştiğini, Demirtaş'ın konuk olarak katıldığını, güncel siyasi olaylara değindiğini ve partisinin adaylarını tanıttığını dile getirdi.

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Toplantı sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açılmasından ve bölücü örgüt lehine slogan atılmasından müvekkillerinin sorumlu olmadığını ileri süren avukatlar, güvenlik güçlerinin de yasaya aykırı bir durum gerçekleşmediğinden müdahalede bulunmadığını savundu.

Beraati yönünde karar verilmesi talep edildi

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı iddiasında bulunan sanık avukatları, Demirtaş'ın beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

  • Savunmaların ardından Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Rabia Selma Şentürk Akdeniz, sanık Demirtaş'ın 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Demirtaş'ın cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi gereğince ertelendi.

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından da yargılanıyor.

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