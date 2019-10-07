Selahattin Demirtaş'a 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası Selahattin Demirtaş'a 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından da yargılanıyor.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 15:41 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 15:55 AA