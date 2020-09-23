Selam kumpasına 24 müebbet

FETÖ’nün “Selam-Tevhid” kumpasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 56 eski hakim ve savcının yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı son sözünü söyledi. Mütalaada sanıklar Abdullah Mirza Coşkun, Mustafa Çavuşoğlu, Rasim Işıkaltın, Yakup Kaya, Hakan Karaali ile Murat İnam’ın Türk Ceza Kanunu’nun 257/1. maddesi uyarınca “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması, bu sanıklar hakkında diğer suçlardan beraat kararı verilmesi istendi. Sanıklar Mehmet Erdoğan, Dursun Ali Gündoğdu, Mehmet Hamzaçebi, Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Birol Bilen, İsmail Işık, Kazım Kayhaoğlu, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, Muzaffer İren, Osman Kaya, Rüstem Eryılmaz, Salim Duran, Ümit Zafer Çolak, kamuoyunda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tutuklayan hakim olarak bilinen Vedat Dalda, Adnan Çimen, Bülent Kınay, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Uysal, Hikmet Şen, Nalan Can ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya’nın, TCK’nin 312/1. maddesi uyarınca “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, görevi kötüye kullanma suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Mehmet Ekinci

ÖZÇELİK VE BAŞER’E AĞIR MÜEBBET TALEBİ

Yargılandıkları başka bir davada FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski hakimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik’in de “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, görevi kötüye kullanmadan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl’e “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, görevi kötüye kullanmadan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu. Ayrıca mütalaada sanık Sarıkaya’ya, MİT’te irtibat görevlisi olarak çalışan gazeteciyi deşifre edip hedef göstermesi nedeniyle TCK’nin 330/1 maddesi kapsamında “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama” suçundan müebbet, görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sadrettin Sarıkaya

Duruşma bugün sürecek

Mütalaada sanıkların suç uydurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatlerine karar verilmesi istendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını, sanıklardan Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Birol Bilen, Dursun Ali Gündoğdu, İsmail Işık, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Muzaffer İren, Osman Kaya, Rüstem Eryılmaz, Salim Duran, Ümit Zafer Çolak ve Vedat Dalda’nın tutuklanmasını talep etti. Sanıklardan 24’ü firari olarak aranırken, mahkeme heyeti duruşmayı bugüne bıraktı.