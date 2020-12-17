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İSTANBUL

Selam kumpasına müebbet

Selam kumpasına müebbet

FETÖ’nün “Selam Tevhid” kumpasıyla ilgili dava 236. duruşmada karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski polis şefleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Ömer Köse’nin aralarında olduğu 20 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Firari elebaşı Fetullah Gülen ve Emre Uslu gibi isimlerin dosyası ise ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13’ü tutuklu, 13’ü firari 90 sanığın yargılandığı davada 236. duruşmada karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Gültekin Avcı, Yunus Emre Uzunoğlu, İsa Ardıç, Mustafa Uyanık, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru ve Erhan Körtek’in “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Sanıklardan Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan’ı da “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışları ile yargılama sürecinde gözlemlenen davranışlarını dikkate alarak, cezayı müebbet hapse indirdi.

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FİRARİLERİN DOSYASI AYRILDI

  • Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Emre Uslu, Murat Çetiner, Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan’ın yakalanamadığı için savunmalarının alınamadığını belirterek, dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
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