Gündem Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
ANKARA

Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ile eski savcı Hüseyin Ayar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 4 Mart 2020'ye bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi Mehmet Öztunç tarafından dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından yaklaşık 3 yıldır firari olan ve eylül ayında Denizli'de babasına ait evde yakalanan eski hakim Nalan Can'a savunma için söz verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Can, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Verdiği 8 iletişim tespiti kararı nedeniyle yargılandığını belirten Can, bu kararları usulüne uygun aldığını savundu.

Can, görevi süresince kanuna aykırı davranmadığını iddia etti.

  • Mahkeme heyeti başkanı Öztunç'un, bazı FETÖ sanıkları arasındaki ByLock mesajlarında kendisine "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde kalması için yer arandığına ilişkin ifadelerin bulunduğunu hatırlatması üzerine Can, bu mesajları bilmediğini savundu.

Mahkeme başkanı ara kararını açıkladı

Mahkeme başkanı Öztunç'un, 3 yıl süresince firari olduğunu anımsatması üzerine ise Can, babasının Denizli'deki evinde bulunduğunu, kendisini aramaya gelen polislere teslim olduğunu ileri sürdü. Tutuklu sanık eski hakim Süleyman Karaçöl, hakkındaki iddiaları reddetti, verdiği dinleme kararları nedeniyle tutuklu bulunduğunu söyledi. Tutuklu sanık eski hakimler Fatih Mehmet Uslu ile Bülent Kınay ise tahliyelerini istedi. Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi

Sanıklardan Süleyman Karaçöl, Sadrettin Sarıkaya, Fatih Mehmet Uslu, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Mehmet Ali Uysal, Adnan Çimen ile Nalan Can'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanıklardan firari eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ile eski savcı Hüseyin Ayar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına da karar vererek duruşmayı 4 Mart 2020'ye bıraktı.

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