Gündem Selam verdiği herkesi dolandırmış 4 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
DENİZLİ

Selam verdiği herkesi dolandırmış: 4 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil alım satım işine girdiğini söyleyerek, başta amcası, dayısı gibi yakın akrabaları olmak üzere birçok kişiyi toplam 4 milyon TL dolandıran Türker S. (37), ortadan kayboldu. Mağdur akrabalar ve arkadaşlar Türker S.'den şikayetçi oldu. Akrabası Sefa S, "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Herkes mağdur, ocağımız söndürdü" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dolandırılan mağdurlar, Türker S'nin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyor.
Dolandırılan mağdurlar, Türker S'nin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyor.


Kayhan Mahallesi'nde ayakkabı mağazası bulunan evli ve 2 çocuk babası Türker S, bir süre önce iş yerini kapattı, daha sonra da otomobil galerisinde ortak olduğu söyleyip, çeşitli lüks araçlarla mahalleye gelmeye başladı. Akraba ve arkadaşlarının güvenini sağlayan Türker S, bu kişilere daire ve otomobil alım- satımı yapacağını söyleyerek, ortak olmalarını isteyip, satıştan kar payı vereceğini söyledi.

DHA

Bankadan kredi bile çekmişler

İddiaya göre, Türker S. bu şekilde başta babası, amcası, teyzesi, dayısı, bacanağı ve yeğenleri olmak üzere birçok akrabası ile yakın arkadaşından 20 bin ila 200 bin TL arası para topladı. Türker S.'nin işine ortak olabilmek için birçok kişi bankadan kredi çekti. Paralarını aldığı kişilere konuyu kimseye söylememeleri için uyarak Türker S., piyasadan yaklaşık 4 milyon TL para toplayıp, ortadan kayboldu. Para veren, birbirlerinden haberleri olmayan akrabaları ve arkadaşları, dolandırıldıklarını Türker S. ortadan kaybolunca anladı. Başta amcası olmak üzere bütün akrabaları ve arkadaşları, emniyete giderek Türker S.'den şikayetçi oldu.

DHA

"Bu paralar geri gelmez"

  • Türker S.'den şikayet olan dayısı Süleyman Öğmen, "Oğluma yeni otomobil alacağını söyleyerek, 80 bin TL kredi çektirmiş, Bir de oğlum, elindeki otomobili vermiş. Oğlumu uyardım ama dinlemedi. Şimdi mağdur olduk. Bu kadar kişiyi dolandırdığına göre bu paralar geri gelmez" dedi.

DHA

Dolandırıldığımı fark ettiğimde çok geçti

  • Türker S.'nin eşinin dayısı Mevlüt Konaç, "Benden 100 bin TL aldı. 2 ayda ödeyeceğini söyledi, ancak ödemedi. Dolandırıldığımı fark ettiğimde çoktan ortadan kaybolmuştu. Tek olmadığımı öğrendim. Güya herkesten para alıp, ortadan kaybolmuş. Bende kredi çekerek vermiştim, şimdi kredinin borçlarını ödeyemiyorum. Zor durumdayım" diye konuştu.

"Herkes mağdur, ocağımız söndü"

Yaklaşık 150 bin TL dolandırıldığını ifade eden Türker S.'nin akrabası Sefa S., "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Otomobil ve daire alım satım işine ortak yapacağını söyleyerek, paralar toplamış. Dolandırılan kişi sayısı çok fazla. Amcası, teyzesi, dayısı, enişteleri, kuzenleri, yeğenleri kim varsa dolandırmış. Nerede olduğu bilmiyoruz, ulaşamıyoruz. Herkes mağdur, ocağımız söndürdü. Bulunmasını istiyoruz" dedi.

PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Üretimi yasaklandı

Üretimi yasaklandı

Bal ve pekmez görünümlü şuruplara karşı adım atıldı.
Üretim başladıfiyatı rekor kırdı

Üretim başladı
fiyatı rekor kırdı

Yarısından fazlası otomobillerde kullanılıyor.
Altın<br>340 lirayı görebilir!

Altın
340 lirayı görebilir!

Kısa vadeli yatırımlardan uzak durun.
İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

​Ankete dahi gerek yok ödüllendirilmeli.
Faturalara<br>1 yıl erteleme

Faturalara
1 yıl erteleme

Meclis'teki Torba Yasa'da dikkat çeken düzenleme.

Nargileye<br>zorunlu uyarı

Nargileye
zorunlu uyarı

​Sigaranın ardından nargile için de harekete geçildi.

Can kaybı 2 bini aştı

Can kaybı 2 bini aştı

Kovid-19 salgınında 24 saatte 136 kişi daha öldü.
İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Everton ve Crystal Palace'ın temsilcileri Ozan'ı izlemeye geliyor.
İki uçak<br>havada çarpıştı

İki uçak
havada çarpıştı

​Kafa kafaya çarpışan uçaklarda bulunanlar öldü.
Risk çok büyük

Risk çok büyük

​BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması.
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

PKK petrolü Basra üzerinden ABD'ye gönderiyor.
Faiz tek <br>haneye insin

Faiz tek
haneye insin

​Merkez'den bugün güçlü bir faiz indirimi bekleniyor.
Girit'in<br> ruhsatı hazır

Girit'in
ruhsatı hazır

​Oruç Reis, Yunan işgaline konu olan bölgeye gidecek.
Dahlan <br>Sudan'ı bölecek

Dahlan
Sudan'ı bölecek

​Kiralık katil iş başında: Kızıldeniz'i gasp edecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.