Selanik için sözleştiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan’ın en kritik görüşmelerinden biri Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile oldu. Görüşmeye dair Erdoğan, “Toplantımız ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun” derken İletişim Başkanlığı bir bildiri yayınladı.

İYİ ATMOSFERDE GEÇTİ

Bildiride, Erdoğan ve Miçotakis’in, Türkiye ve Yunanistan’ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya geldiği hatırlatılarak, görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan ve Miçotakis’in, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldıkları aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi: “Bu amaçla taraflar, ikili ilişkileri, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır.”

DAHA SIK TEMAS

“İki lider, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlar, iki Dışişleri Bakanı’nı süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.”

BEKLENENDEN UZUN SÜRDÜ

Yunan medyası da görüşmenin “mükemmel” bir atmosferde geçtiğini ve planlanandan uzun sürdüğünü duyurdu. Yarım saatlik bir gecikme ile gerçekleştirilen ve beklenenden uzun süren görüşmenin ardından Miçotakis’in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesini iptal ettiği aktarıldı.

Zirve içinde zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile başladı. LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi’ndeki görüşme sonrası Erdoğan “İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşen Erdoğan, “Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile NATO Zirvesi marjında gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” değerlendirmesi yaptı. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Liderler alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu’nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na da katıldı. Erdoğan, oturumun yapılacağı salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir süre sohbet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de salona girişinin ardından tokalaştığı Erdoğan, Biden ve Stoltenberg ile sohbet etti. Toplantı sırasında Erdoğan ile yan yana oturan Zelenski, oturum öncesinde diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarınca alkışlandı. NATO-Ukrayna Komisyonu’nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, basına kapalı yapıldı.







