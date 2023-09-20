Selçuk Bayraktar: Can Azerbaycan'ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız

Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonunda 24 saat dolmadan lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının unsurlarının silahlarını bıraktığını, savaş mevzilerini ve askeri mevzileri terk ettiğini ve tamamen silahsızlandırıldığını duyurdu.