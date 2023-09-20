Selçuk Bayraktar: Can Azerbaycan'ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız

Selçuk Bayraktar
Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonunda 24 saat dolmadan lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Tarih boyunca paylaştığımız kader birliğini bugün de sürdürüyoruz. Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız"
dedi.
Bayraktar, mesajını Azerbaycan Türkçesi ile de yazarak, şu ifadeleri kullandı:
"Tarix boyu paylaşdığımız tale birliyini bu gün də davam etdiririk. Biz fəxrlə Can Azərbaycan -ın haqlı Qarabağ davasında yanındayıq."
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35 dakika önce