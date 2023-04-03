Selçuk Bayraktar İlham Aliyev ile görüştü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, katıldığı programda Bayraktar ailesini ve yerli ve milli S/İHA'ları hedef aldı. Askerlerin Özdemir Bayraktar'ın projelerini desteklemesini eleştiren Kırıkkanat, "Montaj sanayiinden ibaret. Dünyanın her yerinde her yerinde bu montaj şeyler var." dedi. Kırıkkanat, "Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok çünkü bu yerli ve milli bir sanayi değil." ifadelerini kullandı.