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Gündem Selçuk Bayraktara İsrail sansürü uygulayan Instagramdan geri adım
POLİTİKA

Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü uygulayan Instagram’dan geri adım

Sosyal medya platformu Instagram, Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında sevinen işgalci Yahudilerin görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a uyguladığı sansürden tepkiler üzerine geri adım attı. “Nefret söylemi” diye haksızca silinen paylaşım, geri yüklendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktara İsrail sansürü uygulayan Instagram’dan geri adım
Selçuk Bayraktar

Instagram, Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında sevinen işgalci Yahudilerin görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sansür uygulamış, "nefret söylemi" diyerek paylaşımını kaldırmıştı.

"Sizin insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bayraktar, “Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!” sözleriyle tepki göstermişti.

"Zulme birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz"

Instagram bu kararından geri adım attı. Tepkiler üzerine paylaşımı geri yükledi. Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Bayraktar, “Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş. Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin” ifadelerini kullandı.

Instagram'dan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın
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