Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü uygulayan Instagram’dan geri adım

Instagram, Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında sevinen işgalci Yahudilerin görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sansür uygulamış, "nefret söylemi" diyerek paylaşımını kaldırmıştı.
"Sizin insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!"
Konuya ilişkin açıklama yapan Bayraktar, “Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!” sözleriyle tepki göstermişti.
"Zulme birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz"
Instagram bu kararından geri adım attı. Tepkiler üzerine paylaşımı geri yükledi. Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Bayraktar, “Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş. Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin” ifadelerini kullandı.
Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş.
Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz.
Yaşasın Özgür Filistin.👊🇵🇸#GazaUnderAttack#FreePalestinehttps://t.co/bLNRu8O34g
Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş.