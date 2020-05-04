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İSTANBUL

Selçuk Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya CHP’li vekilin iftirasını temizle ya da DENAYAP protokolünü iptal ediyoruz

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın skandal paylaşımına sert cevap geldi. Selçuk Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden reklam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek CHP'li Ağbaba'nın iftiralarının tekzip edilmemesi halinde DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından fes edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

İBB'den T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmadığına ilişkin mahkeme kararına rağmen 'Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış' paylaşımı yapan CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın iddialarını partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı bir kez daha çökertti. Ekrem İmamoğlu, T3 Vakfı ile yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleride yapılan 3D maske üretiminin önemine değindi.CHP'li Ağbaba'nın saldırılarına karşı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından belge paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na tekzip yap çağrısı

Kimseden bağış ve yer devir veya tahsis alınmadığını belirten Bayraktar, aksine ortak hizmetlere emek ve maddi destek verildiğinin altını çizdi. İBB’nin 11 aydır CHP’li Başkan tarafından yönetildiğini kaydeden Bayraktar, “Bize aktarılan bir kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?” sorularını yöneltti. Bayraktar, Ekrem İmamoğlu’nun Ağbaba’nın iftiralarını tekzip etmemesi halinde T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feshedeceklerini bildirdi.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı.

Asılsız iddialar mahkemeden döndü

Selçuk Bayraktar, ayrıca mahkeme kararını da paylaşarak CHP'li Ağbaba'nın iftiralarını ortaya koydu. 11 Haziran 2019'da verilen mahkeme kararında T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolden kaynaklı herhangi bir ödeme yapılmadığı kaydedildi.

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı mahkeme kararı.

Ağbaba saldırdı İmamoğlu reklam yaptı

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yapılan 3D maske üretimi ile övünen Ekrem İmamoğlu'na Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan da bir çağrı geldi. Haluk Bayraktar, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden T3 Vakfı’na partinizin vekili Veli Ağbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim" ifadeleri ile cevap verdi.

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