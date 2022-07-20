Selçuklu Belediyesi “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” Projesi’nin ilk etabını tamamlandı: Kardeşlik köprüsü ile bağlar kuvvetleniyor

Konya’da Selçuklu Belediyesi’nin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesini hedeflediği “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. “Saraybosna Kardeşlik Projesi” Selçuklu Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Selçuklu’dan 107 öğrenci Bosna’ya gitti 130 öğrenci de Bosna’dan Konya’ya gelerek toplamda 237 öğrenci kültür elçisi oldu.
Sabah erken saatlerde Bosnalı öğrencileri Konya Havaalanı’ndan uğurlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna’daki kültür gezisini tamamlayan Konyalı öğrencileri de havaalanında karşıladı. Hem giden öğrencilerle hem de dönen öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı projeye katılan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini aldı.
237 ÖĞRENCİ FAYDALANDI
Selçuklu Saraybosna Kardeşlik Köprüsü Projesi’nin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Saraybosna’dan gelen öğrencilerimiz uçağa bindiler ve Saraybosna’ya doğru gidiyorlar. Bugün inşallah Saraybosna’daki Türk öğrencilerimiz de oradan Konya’mıza gelmiş olacaklar. 130 öğrencimiz Saraybosna’dan Konya’ya geldi. 107 öğrencimiz de Konya’dan Saraybosna’ya gitti. 237 öğrencimiz Konya’da ve Saraybosna’da kardeş öğrencilerle buluştular. İnşallah bundan sonra kardeş öğrencileriyle ilişkilerini sürekli hale getirecekler. İletişimleri sürekli olacak” dedi.
Saraybosna ile Selçuklu arasında bir kardeşlik köprüsünü kurduklarına dikkat çeken Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “İnşallah bu ilişkiler ilelebet devam edecek ve bu kardeşlik köprüsü ilişkilerinde bu ilk etabı tamamladıktan sonra bundan sonraki süreçte de inşallah bu etapları devam ettirmeyi planlıyoruz. Tabii çok önemli bir operasyonu, çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonda görev alan, yer alan paydaşlarımıza, başta Stari Grad Belediyemize, Yunus Emre Enstitümüze, Saraybosna Milli Eğitim Bakanlığı’na, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, belediye yetkililerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
ÖĞRENCİLER KÜLTÜR ELÇİSİ OLDU
- Çocukların burada çok güzel anılar biriktirdiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini dile getiren Başkan Pekyatırmacı sözlerini şöyle sürdürdü; “Okullarda arkadaşlarıyla buluştular. Tarihi kültürel mekanları ziyaret etme imkanına sahip oldular. Türkiye’mizi tanıdılar, Türk insanını tanıdılar, Konya’yı tanıdılar. İnşallah bundan sonra ki süreçte de bu ilişkileri en güzel şekilde devam ettirecekler. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Boşnak Müslüman kardeşlerimiz bizim yüzyıllardır kardeşimiz olan bir topluluk, bir millet ve biz onlarla ilişkilerimizi, diyaloglarımızı sürekli devam ettireceğiz. Biz her zaman Bosna Hersek’in yanındayız. Biz her zaman Saraybosna’nın yanındayız. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bunu sadece sözle değil, bütün eylemlerimizle ve bütün icraatlarımızla ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da en güzel şekilde kardeşliğimiz devam edecek.”