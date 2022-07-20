Selçuklu Belediyesi “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” Projesi’nin ilk etabını tamamlandı: Kardeşlik köprüsü ile bağlar kuvvetleniyor

“Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” Projesi’nden faydalanan öğrenciler gezdikleri yerler ve yaşadıkları ile ilgili memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

Konya’da Selçuklu Belediyesi’nin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesini hedeflediği “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. “Saraybosna Kardeşlik Projesi” Selçuklu Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Selçuklu’dan 107 öğrenci Bosna’ya gitti 130 öğrenci de Bosna’dan Konya’ya gelerek toplamda 237 öğrenci kültür elçisi oldu.

Sabah erken saatlerde Bosnalı öğrencileri Konya Havaalanı’ndan uğurlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna’daki kültür gezisini tamamlayan Konyalı öğrencileri de havaalanında karşıladı. Hem giden öğrencilerle hem de dönen öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı projeye katılan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini aldı.

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237 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Selçuklu Saraybosna Kardeşlik Köprüsü Projesi’nin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Saraybosna’dan gelen öğrencilerimiz uçağa bindiler ve Saraybosna’ya doğru gidiyorlar. Bugün inşallah Saraybosna’daki Türk öğrencilerimiz de oradan Konya’mıza gelmiş olacaklar. 130 öğrencimiz Saraybosna’dan Konya’ya geldi. 107 öğrencimiz de Konya’dan Saraybosna’ya gitti. 237 öğrencimiz Konya’da ve Saraybosna’da kardeş öğrencilerle buluştular. İnşallah bundan sonra kardeş öğrencileriyle ilişkilerini sürekli hale getirecekler. İletişimleri sürekli olacak” dedi.

Saraybosna ile Selçuklu arasında bir kardeşlik köprüsünü kurduklarına dikkat çeken Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “İnşallah bu ilişkiler ilelebet devam edecek ve bu kardeşlik köprüsü ilişkilerinde bu ilk etabı tamamladıktan sonra bundan sonraki süreçte de inşallah bu etapları devam ettirmeyi planlıyoruz. Tabii çok önemli bir operasyonu, çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonda görev alan, yer alan paydaşlarımıza, başta Stari Grad Belediyemize, Yunus Emre Enstitümüze, Saraybosna Milli Eğitim Bakanlığı’na, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, belediye yetkililerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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ÖĞRENCİLER KÜLTÜR ELÇİSİ OLDU