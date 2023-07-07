Selçuklu Belediyesi’nin L’si kayıp: Başkan Pekyatırmacı 'kim çaldıysa getirsin' diyerek duyurdu

Selçuklu yazısındaki "L" harfinin ne şekilde kaybolduğu henüz bilinmiyor.
Selçuklu Belediyesi’nin önünde bulunan “Selçuklu” yazısındaki L harfi esrarengiz şekilde kayboldu.
Yazıdaki "L" harfinin kaybolmasıyla ilgili Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın sosyal medya paylaşımı ise takipçilerininin ilgisini çekti.
Ahmet Pekyatırmacı'nın "L" harfinin kaybolmasıyla ilgili paylaşımına sosyal medya kullanıcıları da karşılıksız kalmayarak esprili yanıtlar verdi.
İşte Pekyatırmacı'nın o tweeti ve takipçilerinin verdiği yanıtlar: