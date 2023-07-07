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Selçuklu Belediyesi’nin L’si kayıp: Başkan Pekyatırmacı 'kim çaldıysa getirsin' diyerek duyurdu

Konya'da Selçuklu Belediyesi önünde bulunan maketten 'Selçuklu' yazısının L harfi çalındı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başkan Pekyatırmacı'nın, "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" paylaşımı gündem oldu.

10:05 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Selçuklu yazısındaki "L" harfinin ne şekilde kaybolduğu henüz bilinmiyor.

Selçuklu yazısındaki "L" harfinin ne şekilde kaybolduğu henüz bilinmiyor.

Selçuklu Belediyesi’nin önünde bulunan “Selçuklu” yazısındaki L harfi esrarengiz şekilde kayboldu.

Yazıdaki "L" harfinin kaybolmasıyla ilgili Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın sosyal medya paylaşımı ise takipçilerininin ilgisini çekti.

Başkan Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından,
“Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar”
şeklinde paylaşım yaptı.

Ahmet Pekyatırmacı'nın "L" harfinin kaybolmasıyla ilgili paylaşımına sosyal medya kullanıcıları da karşılıksız kalmayarak esprili yanıtlar verdi.

İşte Pekyatırmacı'nın o tweeti ve takipçilerinin verdiği yanıtlar:





#Selçuklu Belediyesi
#Konya
#Ahmet Pekyatırmacı
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