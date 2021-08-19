Selçuklu çiçek açtı

Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi’nde oluşturduğu yeni cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kelebekler Vadisi içerisinde bulunan çiçek bahçesi 7 Hazirandan itibaren kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şehrin en renkli parklarından biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, içerisinde yer alan 45 türden 90 çeşitten oluşan 286 bin çiçek bulunuyor.

Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği Selçuklu Çiçek Bahçesinde mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafından dikkat çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi de bulunuyor.

‘ÇİÇEK BAHÇEMİZE BEKLİYORUZ’

Selçuklu Çiçek Bahçesinin her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle girdiğini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’nun en fazla ziyaretçi alan mekanlarından olan bahçemizde yüzlerce bitkinin yer aldığı doğal bir ortam oluşturduk. Tüm hemşehrilerimizi rengarenk şölenin olduğu çiçek bahçemize bekliyoruz” dedi.