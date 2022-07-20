Selçuklu Çiçek Bahçesi ile görsel şölen: 26 türde 348 bin adet çiçek bulunuyor

Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor. Özgün düzenlemesiyle dikkat çeken Selçuklu Çiçek Bahçesi, 26 türde 348 bin adet çiçek bulunuyor.

Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği bahçede mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafından dikkat çekiyor.

AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Selçuklu Çiçek Bahçesinin her baharı farklı bir görsel içerikle karşıladığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçede yer alan bitkilerin ve gezinti alanlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Pekyatırmacı, “Tropikal Kelebek Bahçemizle birlikte Selçuklu’nun en fazla ziyaretçi alan mekanlarından olan bahçede hazırlıklar son aşamaya geldi ve kısa süre içinde açmayı istiyoruz” dedi.

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