Selçuklu kentlerine açık hava müzesi

Orta Çağ'ın göz kamaştıran Selçuklu mimarisi Anadolu'nun kadim kentlerinde yeniden hayat bulacak. Bitlis, Tokat gibi Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinin bulunduğu kentlere 'açık hava müzesi' kimliği kazandırılacak. Edinilen bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapacak. Tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecek. Bu çerçevede, Bitlis ve Tokat kent merkezindeki tarihi eserleri restore edilerek iki kente açık hava müzesi kimliği kazandırılacak. Ahlat kümbetlerinin onarım ve restorasyonları gerçekleştirilecek. Sahil Kalesinde yüzey araştırması yapılacak. Buradaki tarihi mezarlıkta yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları artırılacak. Ahlat'ın da açık hava müzesi haline gelmesi için kültürel mirasın korunması çalışmaları gerçekleştirilecek. Kuzey Van Gölü havzasındaki kümbet ve mezarlık gibi Selçuklu eserlerini onarım ve koruma faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bakanlık, 2025 yılında yurt içinde 100, yurt dışında 5 vakıf eserinin restorasyonu uluslararası standartlara göre tamamlamayı öngördü. Bu kapsamda Ulusal Restorasyon İlke ve Standartları Konferansı da düzenlenecek.