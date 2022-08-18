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KONYA

Selçuklu sıfır atıkla maliyet düşürüyor

Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Sıfır Atık projesi kapsamında biçilen çimler, budanan ağaçlar, hal ve semt pazarlarındaki sebze meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor. Çim alanlara uygulanan kompost gübre hayvan gübresine oranla yüzde 70 oranında daha az sulama gerektirdiğinden önemli oranda su tasarrufu da sağlanmış oluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuklu sıfır atıkla maliyet düşürüyor
Çimler, budanan ağaçlar, hal ve semt pazarlarındaki sebze meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor.

Konya Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Betül Akça, "Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’nın talimatı ile başlattığımız kompost dönüşüm projemiz beklediğimizden verimli oldu. Kompost yapımı çalışmalarında şu ana kadar 300 ton çim, 450 ton ağaç yongası ve 120 ton da semt pazarları ve meyve sebze hali atıkları kullanarak 620 ton kompost ürün elde ettik. Günlük olarak tesisimize çim, ağaç yongası, meyve/sebze atıkları geliyor. Yılsonuna kadar bin 200 ton kompost elde edilmesi planlanıyor” dedi.

Elde edilen kompost gübrenin belediyeye ait park ve bahçelerde kullanıldığına ve bu yolla gübre tasarrufu sağlandığına değinen Akça, "Bugüne kadar yaklaşık bir milyon TL’lik kompost ürün elde ettik. kompost üretim süreci şuan 60 günü buluyor, ancak biz yeni teknoloji ile bu süreyi 30 güne indirmeyi hedefliyoruz. Buda daha fazla kompost gübre üretme, daha fazla kar ve tasarruf etmek anlamına geliyor" diye konuştu.

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