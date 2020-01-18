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KONYA

Selçuklu’nun değerlerine Paris’te uluslararası ödül

Değerler Eğitimi Programı’nın 8. yılında Türkiye’de örnek projeler sunmaya devam eden SEDEP, kente sağladığı katkılarla uluslararası idealkent ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Pekyatırmacı - Anna Magyar
Ahmet Pekyatırmacı - Anna Magyar

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nda (UNESCO) düzenlenen törende sahiplerini buldu. SEDEP, uluslararası düzeyde prestij çalışmalar gerçekleştiren Kent Araştırma Enstitüsü tarafından, Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında “Çocuk Dostu Kent-İlçe” kategorisinde ödüllendirildi.

Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO’nun Paris’teki genel merkez binasında düzenlenen ödül törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı ile diğer yetkililerin yanı sıra Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar da katıldı.

Değerler Eğitimi Programı

SEDEP ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLIYOR

  • SEDEP kapsamında geleceğin teminatı çocukların bilgi birikimiyle donanımlı nesiller olmaları için her yıl kendini yenileyen projelerle geleceğe ışık tuttuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazır olmalarının en büyük hedefleri olduğunu belirtti. SEDEP kapsamında çok önemli bir ödülü ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Pekyatırmacı; “SEDEP, 8. yıldır gelişerek sürdürdüğümüz özel bir proje. Proje kapsamında dürüstlük, saygı, adalet, sevgi, barış, yardımseverlik, dostluk gibi temel değerlerimizle çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak için proje ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. SEDEP’le birlikte temel ve insani değerlerimizi çocuklarımıza anlatıyoruz. Bunun için de sürekli yeni projeler üretiyoruz” diye konuştu.

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