Gündem Selde mahsur kalan kadın öldü
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Selde mahsur kalan kadın öldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün öğlen saatlerinde etkili olan yoğun yağmur sonrası sel ve su baskınları oluştu. Sel sularının ev ve iş yerlerine dolduğu yağış sonrasında bazı vatandaşlar ise binalarda mahsur kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir markete ait bodrum kattaki depodan kurtarılan 2 kadından biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bir markete ait bodrum kattaki depodan kurtarılan 2 kadından biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bazı bölgelerde ağaçların da devrildiği yağışta, binalarda mahsur kalanların ve baskın yaşanan alanlara çok sayıda itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir binanın zemininde 2 kişinin su baskınında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında mahsur kalan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yağış sonrasında ekipler gelen ihbarlara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına devam etti.

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