Selektör cezaları iptal edildi

Düzce'de radara girmesin diye sürücülere selektörle uyarı veren sürücülere kesilen ceza iptal edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram dönüşü Düzce’de selektör yaparak karşı yönden gelen sürücüleri radar konusunda uyaran 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış. O işlemlerin biz tamamını iptal ettik, kaldırdık. Aşırı hız yapmıyoruz, aşırı hızdan sizleri korumak ve onun sonuçlarından olumsuz sonuçlarından korumak için yapmış olduğumuz bu radar kontrollerimizi kesinlikle daha da artırıyoruz” diye konuştu.

BİZE YARDIMCI OLUN

Yerlikaya, “Savunma sanayimizle yapmış olduğumuz işbirliğiyle mayıs ayından itibaren envanterimize radar kontrol cihazlarıyla ilgili sayılar katbekat artacak. Radarların olmadığı yerde de karşıdan gelen veya yanından geçen aşırı hız yaptığını gördüğünüz bir vatandaşımızı, arkadaşımızı selektör yapmaya lütfen devam edin orada da bize yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

RADAR DENETİMLERİ ARTACAK

Hızın yapıldığı en riskli ve kazalara sebebiyet verilen yerlerde radar ölçümleri yapıldığını hatırlatan Yerlikaya, “Oraya biz trafik levhalarını koyuyoruz ve 'Bu güzergahta radar denetimi yapılmaktadır' diyoruz. Yani bunu açık bir şekilde vatandaşlarımıza söylüyoruz ki o levhayı gördüğü zaman hız yapmasın” dedi.

9 GÜNDE 6 BİN 530 KAZA 75 CAN KAYBI

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti. Bakan Yerlikaya, bu kazaların en önemli beş sebebini, aşırı hız yüzde 37, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak yüzde 15, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak yüzde 11, arkadan çarpma yüzde 9, dönüş kurallarına uymamak yaklaşık yüzde 8 ve diğer nedenler de yüzde 18,7 olarak açıkladı.







