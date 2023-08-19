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Selendi’nin ilk Togg’u geldi

Seri üretimine başlanan yerli otomobil Togg, kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor. Çıktığı günden itibaren büyük ilgi gören Togg, Manisa’nın Selendi ilçesindeki sahibi olan İsmail Ekim’e teslim edildi.

09:18 . 19/08/2023 Saturday
IHA
Yerli otomobil Togg sahibine teslim edildi

Yerli otomobil Togg sahibine teslim edildi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Manisa’nın Selendi ilçesinde sahibi İsmail Ekim’e teslim edildi.Çıktığı günden itibaren büyük ilgi gören Togg, Manisa’nın Selendi ilçesindeki sahibi olan İsmail Ekim’e teslim edildi.

Aracı teslim alan İsmail Ekim, gece saatlerinde aracıyla ilçeye geldi. Togg çevredeki vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanırken, karşılama adeta şölene dönüştü. Teknoloji tasarımına sahip aracın sürüş keyfinin mükemmel olduğunu ve insana güven verdiğini belirten sahibi İsmail Ekim, Togg’a sahip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vatandaşlar araç ile fotoğraf çektirdi.


#TOGG
#manisa
#yerli otomobil
#selendi
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