Gündem Selfie uğruna259 can gitti
3. SAYFA

Selfie uğruna 259 can gitti

Hem eğlence için hem de sosyal medyada yüksek beğeni toplamak için çekilen selfie, 6 yılda 259 kişinin canına mal oldu. Selfie çekerken ölenler sırasıyla en çok Hindistan, Rusya, ABD ve Pakistan’da. Selfie sırasında yaşanan ölümlü kazaların nedeninde ise ilk sırada ‘boğulma’ var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadınların daha çok selfie çekmesine rağmen ölenlerin yüzde 75’inin erkek olduğu belirtildi.
Kadınların daha çok selfie çekmesine rağmen ölenlerin yüzde 75’inin erkek olduğu belirtildi.

Hindistan’daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişi hayatını kaybetti. Araştırmada, selfie çekerken ölümlerin en çok Hindistan’da gerçekleştiği bu ülkeyi Rusya, ABD ve Pakistan’ın takip ettiği ifade edildi. Araştırmaya göre selfie çekerken en çok ‘boğulma’ nedeniyle ölümler gerçekleşti. Okyanus kenarında selfie çekmek isteyenlerin dalgalara kapıldığı kaydedildi.

2011’DE 3 KİŞİ, 2016’DA 98 KİŞİ ÖLDÜ

Ölümlerin ikinci nedeninin ise toplu taşıma araçlarında meydana geldiği belirtildi. Örneğin, Hindistan’da bir kişi tren yaklaşırken selfie çekmeye çalışmış, ancak hızla gelen trenin alında kalmıştı. Vahşi hayvanlarla selfie çekerken de 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen araştırmada, araba kullanırken öz çekim yapmak isteyenlerin korkunç kazalar geçirdiği belirtildi. ABD’de silahla selfie çekmek isterken birçok kişinin de yanlışlıkla kendini vurduğu kaydedildi. 2011’de sadece üç kişinin selfie çekerken öldüğü bildirilirken, 2016 yılında 98 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güven sarsan hata

Güven sarsan hata

Alman kalecinin Malmö maçında yediği gol gündem oldu.
26 yıl sonra bulundu

26 yıl sonra bulundu

​Kayserili dağcı Fransa'daki Alp dağlarında kaybolmuştu.
PKK'ya500 milyonluk darbe

PKK'ya500 milyonluk darbe

Van Emniyeti ​son 10 ayda 4 buçuk ton eroin ele geçirdi.
ABD'ninsırlarına erişiyor

ABD'ninsırlarına erişiyor

​Çin, bilgisayarlara minik casus çipler yerleştiriyor.
Herkes ıslıkladı

Herkes ıslıkladı

Kadıköy'deki maçta 4. hakem tabelayı kaldırınca ortalık karıştı.
Gecenin adamı 'Islam'

Gecenin adamı 'Islam'

​Fenerbahçe, kritik maçta Spartak Trnava'yı Cezayirli golcüsüyle yendi.
Bu acı taze kalacak

Bu acı taze kalacak

Yasin Börü, PKK yandaşlarınca vahşice katledilmişti.
ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

Teröristlerin yola döşediği EYP patladı, 8 askerimiz şehit oldu.

Ekmek zammı iptal

Ekmek zammı iptal

Ekmeğin fiyatı yeniden 1 lira 25 kuruş oldu.

3 trilyondolarlık uyarı

3 trilyondolarlık uyarı

Akdeniz'de yabancı ülke, şirket veya gemiye izin verilmeyecek.
AB için referanduma gidebiliriz

AB için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forumu'nda konuştu.
Trabzon'da sağanakRize'de hortum

Trabzon'da sağanakRize'de hortum

​Caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.