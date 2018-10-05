Selfie uğruna 259 can gitti

Kadınların daha çok selfie çekmesine rağmen ölenlerin yüzde 75’inin erkek olduğu belirtildi.

Hindistan’daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişi hayatını kaybetti. Araştırmada, selfie çekerken ölümlerin en çok Hindistan’da gerçekleştiği bu ülkeyi Rusya, ABD ve Pakistan’ın takip ettiği ifade edildi. Araştırmaya göre selfie çekerken en çok ‘boğulma’ nedeniyle ölümler gerçekleşti. Okyanus kenarında selfie çekmek isteyenlerin dalgalara kapıldığı kaydedildi.

2011’DE 3 KİŞİ, 2016’DA 98 KİŞİ ÖLDÜ

Ölümlerin ikinci nedeninin ise toplu taşıma araçlarında meydana geldiği belirtildi. Örneğin, Hindistan’da bir kişi tren yaklaşırken selfie çekmeye çalışmış, ancak hızla gelen trenin alında kalmıştı. Vahşi hayvanlarla selfie çekerken de 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen araştırmada, araba kullanırken öz çekim yapmak isteyenlerin korkunç kazalar geçirdiği belirtildi. ABD’de silahla selfie çekmek isterken birçok kişinin de yanlışlıkla kendini vurduğu kaydedildi. 2011’de sadece üç kişinin selfie çekerken öldüğü bildirilirken, 2016 yılında 98 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.