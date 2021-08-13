Gündem "Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı" iddiası yalan çıktı Hastalar önceki gün onarılan hastaneye nakledildi
POLİTİKA

"Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı" iddiası yalan çıktı: Hastalar önceki gün onarılan hastaneye nakledildi

Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP'li vekil Hasan Baltacı, Kastamonu Bozkurt'ta sahra hastanesine dönüştürülen caminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü. Söz konusu iddia, daha önce asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi başta olmak üzere pek çok sosyal medya hesabı tarafından dolaşıma sokuldu. Söz konusu caminin, Bozkurt İlçe Hastanesi'nin tekrar hizmet verebilir hale getirilmesiyle önceki gün boşaltıldığı ve hastaların buraya nakledilerek tedavisine başlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı iddiası yalan çıktı: Hastalar önceki gün onarılan hastaneye nakledildi
CHP'li vekilin iftirası, daha önce asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi başta olmak üzere birçok hesap tarafından dolaşıma sokuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), Yeni Cami içerisine sahra hastanesi kuruldu. Selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar burada tedavi edildi.

'ERDOĞAN İÇİN BOŞALTILDI' YALANI

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, caminin bugün şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü.

CHP'li vekilin bu sözleri, Gazete Duvar, Sol Haber, sık sık asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi ve sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokuldu.

GERÇEK: HASTANEYE NAKLEDİLDİLER

CHP'li Baltacı'nın iddiasının aksine, cami içine kurulan sahra hastanesi Erdoğan'ın namaz kılması için boşaltılmadı. Selden etkilenen Bozkurt İlçe Hastanesi, yapılan çalışmaların ardından yeniden hizmet verebilir hale getirilince, cami içinde tedavi gören hastalar, önceki gün buraya nakledilmeye başlandı.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
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Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı.
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Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitli ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.
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Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor.
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Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.
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Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin diye konuştu.
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), bir caminin içine sahra hastanesi kuruldu.
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