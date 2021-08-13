"Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı" iddiası yalan çıktı: Hastalar önceki gün onarılan hastaneye nakledildi
Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP'li vekil Hasan Baltacı, Kastamonu Bozkurt'ta sahra hastanesine dönüştürülen caminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü. Söz konusu iddia, daha önce asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi başta olmak üzere pek çok sosyal medya hesabı tarafından dolaşıma sokuldu. Söz konusu caminin, Bozkurt İlçe Hastanesi'nin tekrar hizmet verebilir hale getirilmesiyle önceki gün boşaltıldığı ve hastaların buraya nakledilerek tedavisine başlandığı öğrenildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), Yeni Cami içerisine sahra hastanesi kuruldu. Selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar burada tedavi edildi.
'ERDOĞAN İÇİN BOŞALTILDI' YALANI
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, caminin bugün şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü.
CHP'li vekilin bu sözleri, Gazete Duvar, Sol Haber, sık sık asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi ve sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokuldu.
GERÇEK: HASTANEYE NAKLEDİLDİLER
CHP'li Baltacı'nın iddiasının aksine, cami içine kurulan sahra hastanesi Erdoğan'ın namaz kılması için boşaltılmadı. Selden etkilenen Bozkurt İlçe Hastanesi, yapılan çalışmaların ardından yeniden hizmet verebilir hale getirilince, cami içinde tedavi gören hastalar, önceki gün buraya nakledilmeye başlandı.