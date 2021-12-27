Gündem Sembol proje sembol dolu 1915i hatırlatacak
ÇANAKKALE

Sembol proje ‘sembol’ dolu: 1915’i hatırlatacak

Asya ile Avrupa’yı Çanakkale’den bağlayacak mega projelerden 1915 Çanakkale Köprüsü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine sembollerle dolu. Köprünün 2023 metre olan uzunluğu Cumhuriyet’in yüzüncü yılını, viyadük ayakları Zafer Anıtı’nı, köprü üzerine konulacak top mermileri Seyit Onbaşı’nın namluya sürdüğü mermiyi temsil ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sembol proje ‘sembol’ dolu: ​1915’i hatırlatacak​
Kuleler kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsil edecek.

Türkiye’nin dünya çapında mega projelerinden olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, gövdesine serpiştirilmiş sembollerle de adından söz ettirecek. Geçtiğimiz kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son tablasının cıvatasını sıktığı ve 2022’nin başında açılması planlanan Çanakkale Köprüsü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine hem Çanakkale Savaşı’na hem de Cumhuriyet ve Türk tarihine ilişkin şifrelerle donatıldı.

İşte o semboller:

TÜRK-İSLAM MOTİFLERİ

  • Köprü, Osmanlı mimarisinden de esintiler taşıyor. Köprünün bağ kirişlerine Türk-İslam mimarisinin birçok tarihi eserde göze çarpan ‘düşey çizgiler’ ilham veriyor. Mimar Sinan’ın Osmanlı mimarisine kazandırdığı düşey çizgileri birçok eserde görmek mümkün. Selimiye Camii, Büyükçekmece Köprüsü Süleymaniye Camii’nden ilham alınan düşey çizgiler, köprüye tarihi bir hava katıyor.

Viyadük ayaklarının yapımında Çanakkale Şehitler Abidesi’nin mimarisinden esinlenildi.
Viyadük ayaklarının yapımında Çanakkale Şehitler Abidesi’nin mimarisinden esinlenildi.

UZUNLUK YÜZÜNCÜ YILI SİMGELİYOR

Köprünün uzunluk ve yüksekliğine ilişkin rakamlarda kritik tarihler işlenmiş. Asma kulenin iki çelik kulesi arasındaki 2023 metrelik orta açıklık cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret ediyor.

BAYRAK RENGİ

  • Köprünün 4 kulesinde Türk bayrağının renklerini temsil eden kırmızı beyaz renkler kullanılarak şehitlerin anısı ve milli değerler en iyi şekilde yansıtılarak her yerden görünmesi amaçlanıyor.

VİYADÜKTE ZAFER ANITI

Köprüdeki başka bir önemli detaysa viyadüklerin Çanakkale Şehitler Abidesi’ni yansıtması. Viyadük ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.

Kuleler kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsil edecek.
Kuleler kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsil edecek.

ZAFERİN İMZASI

  • Yüksekliği 318 metre olarak tasarlanan çelik kuleler, Türk ve dünya tarihi açısından dönüm noktası olan 18 Mart 1918 (03.18) Çanakkale Zaferini temsil ediyor.

TOP MERMİSİ DETAYI

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisine ithafen çelik kulelerin tepesinde, top mermisi yer alacak. Kuleler, 16 metrelik mimari top mermisi figürleriyle birlikte deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye töreninde konuştu: Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirdi
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye töreninde konuştu: Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirdi

Çanakkale Köprüsü'nün Koreli mühendisi Young Jin Woo: Türk gençlerinin potansiyeli muazzam
GÜNDEM
Çanakkale Köprüsü'nün Koreli mühendisi Young Jin Woo: Türk gençlerinin potansiyeli muazzam
İstifa sloganları altında 3 puan

'İstifa' sloganları altında 3 puan

​Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​AFAD, Datça'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVAya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
'Bu ne biçim<br>Fenerbahçe!'

'Bu ne biçim
Fenerbahçe!'

​Tribünler Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Asiye'ye doku ameliyatı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.