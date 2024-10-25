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Şener’in oğluna akıl sağlığı testi

Şener’in oğluna akıl sağlığı testi

Oğuzhan Ürüşan
04:0025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bedirhan Şener'in gözaltına alınma anı
Bedirhan Şener'in gözaltına alınma anı

Ankara’da rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i (80) silahla öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in (42) “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk celsesi, dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, Adli Tıp Kurumu’na sevki sağlanarak hastaneden cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mahkemeden talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Aralık’a ertelendi.


'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.

#Bedirhan Şener
#Abdullatif Şener
#hapis

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