Şener’in oğluna akıl sağlığı testi

Ankara’da rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i (80) silahla öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in (42) “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk celsesi, dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, Adli Tıp Kurumu’na sevki sağlanarak hastaneden cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mahkemeden talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Aralık’a ertelendi.