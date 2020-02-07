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DİYARBAKIR

Seni onlar için büyütmedim

Diyarbakır’da annelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 13 yaşıdayken kaçırılan kızı için Van’dan gelerek, oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, vazgeçmeyeceğini söyledi. Sancar, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, “Sana kefen değil gelinlik giydirmek istiyoruz. Seni onlar için büyütmedim” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evlat nöbeti
Evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 157’inci gününe girdi. Oturma eyleminde yer alan anne Cemile Erdoğan, henüz 16 yaşındayken 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlunun o dönem lise öğrencisi olduğunu söyledi. Oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

“Oğlum sağ mı ölü mü? Onu da bilmiyoruz. 157 gündür burada bekliyoruz. 157 sene de olsa burada bekleyeceğiz. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. 2 gün önce bir aile daha çocuğuna kavuştu. İnşallah hepimizin çocuğu da gelir. İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz. Çocuklar hiç korkmayın, evinize gelin.”

KEFEN DEĞİL GELİNLİK

2012 yılında 13 yaşıdayken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü Van’dan gelerek, oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Sancar, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

“Terör yandaşları 13 yaşındaki kızımı polis kıyafetleri giyerek, zorla dağa kaçırdılar. Kızımı istiyorum. Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Buradan kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım gel devletine teslim ol. Hepimiz seni çok özledik. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Sana gelinlik giydirmek istiyoruz. Kefen giydirmek istemiyoruz. Ben seni onlar için büyütmedim.”

Ordu’dan oturma eylemine katılan anne Latife Ödümlü de aslen Siirtli olduğunu belirterek, üniversite öğrencisi oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı. Oğlunun HDP binasından dağa götürüldüğüne işaret eden Ödümlü, “Oğlum sesimi duyuyorsan gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Çocuklar ailelerine kavuştuğunda çok mutlu oldum. Ben de çocuğuma kavuşmak istiyorum. Bütün ailelerin çocukları gelsin. Kar da kış da olsa gitmeyeceğim. Oğlum sen benim halimi biliyorsun, hastayım gel” diye konuştu.

BİR AİLE DAHA KATILDI

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor. 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin için Erzurum’un Tekman ilçesinden gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu da oturma eylemine dahil oldu. Baba Eşrefoğlu, oğlunun İstanbul’da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o günden beri evladından haber almadıklarını söyledi.

PKK’dan kaçtı ziyarete geldi

F.T, ziyarette, terör örgütü PKK’ya katılan herkesin pişman olduğunu, geri gelmek istediğini vurguladı.
  • Hakkari’den 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen ve 8 ay önce örgütten kaçarak teslim olan F.T (21), HDP il binası önünde gün boyu bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti. F.T, ziyarette, terör örgütü PKK’ya katılan herkesin pişman olduğunu, geri gelmek istediğini vurguladı. F.T, örgüt mensuplarına seslenerek, “Bunu annenize yaşatmayın, hiçbiri bu gözyaşlarını dökmeyi hak etmiyor. Siz ne kadar acı çektiyseniz ya da zor bir süreç geçirmiş olsanız bile, bu umudu annenize verin. Herkes gelip annesiyle bir olsun.” dedi.
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