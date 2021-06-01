Gündem Haziran ayında karla mücadele Kepçe boyunu aşıyor
ŞIRNAK

Haziran ayında karla mücadele: Kepçe boyunu aşıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, haziran ayında bile karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Yaylalarımıza giderken çoğu yerde kar yığınları mevcut, bunlar bazen kepçe boyunu aşacak yükseklikte oluyor. Dolayısıyla ekiplerimiz haziran ayında bile kar mesaisi yapıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Şenoba yaylalarında haziran ayında bile karla mücadele sürüyor
Çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Ülke genelinde yaşanan kuraklığa rağmen Şenoba yaylalarında kar bitmiyor. Şenoba Belediyesi ekipleri yaylalara çıkan vatandaşların herhangi bir ulaşım sorunu yaşamamaları için gece gündüz yolları temizlemeye devam ediyor.

Ekipler, yaylalarda henüz çözülmeyen kar birikintilerini temizlemek için çalışma yapıyor.


"Hayvancılık için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, 3 bin 500 rakımlı yaylalara sahip olduklarını söyledi.

Bölgedeki kuraklığın aksine bölge yaylalarında hala kar bulunduğunu dile getiren Babat, "Kiraladığımız eksvatörler hariç belediyeye ait kepçeler yayla yollarını açmak için çalışıyor. Yaylalarımıza giderken çoğu yerde kar yığınları mevcut, bunlar bazen kepçe boyunu aşacak yükseklikte oluyor. Dolayısıyla ekiplerimiz haziran ayında bile kar mesaisi yapıyor.

Vatandaşlarımız için ekonomik güçleri olan hayvancılık için tüm imkanlarımız seferber ediyoruz ve edeceğiz" dedi.

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