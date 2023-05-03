Şentop'tan HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik tavrına tepki

Türkiye Terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir, etmemelidir.

Meclis'e ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı maalesef 2 bini aştı