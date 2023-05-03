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Şentop'tan HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik tavrına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik "Ne işimiz var sınır ötesinde" diyenlerin tavrına tepki gösteren Şentop, 'Türkiye terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir' dedi.

12:05 . 3/05/2023 Çarşamba
DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Türkiye'nin milli hedeflerinin bölgenin geleceği için önemine değinen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Muharrip Uçak 'Kaan' ile ilgili 'Ne işimiz var sınır ötesinde' diyenlere de tepki gösteren Şentop, "Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu" dedi.


"HDP'nin 'KAAN' hazımsızlığı"
Türkiye Terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir, etmemelidir.
Meclis'e ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı maalesef 2 bini aştı
27’nci dönem içinde, makul sınırlar dahilinde olduğu kabul edilemeyecek derecede fazla sayıda dokunulmazlık tezkeresi Başkanlığımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda 6’ncı yasama yılındaki 247 yeni tezkereyle birlikte 27’nci dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı, maalesef, 2 bin 2’ye ulaşmıştır. Yeni Anayasa için yapılacak çalışmalarda yasama dokunulmazlığı konusunda bir formülün değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim." 


#Mustafa Şentop
#TBMM Başkanı
#dokunulmazlık dosyası
1 saat önce
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