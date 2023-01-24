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Şentop'tan İsveç'e tepki: Devlet korumasında gerçekleşmesi vahim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç'te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir; ama Kur'an'a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir" açıklamasında bulundu.

16:47 . 24/01/2023 Salı
DHA
Mustafa Şentop

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop
, İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Najafzadeh ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini arzuladıklarını söyledi. Şentop, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme değinerek, özellikle Avrupa'da İslam karşıtlığının hızla yükseldiğine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) tarafından İslam karşıtlığıyla ilgili önemli ve kapsamlı rapor hazırlandığını belirten Şentop, raporun Cezayir'deki İSİPAB toplantısında ele alınacağını söyledi.

"İslam aleminin gereken tepkiyi göstermesi lazım"

Stockholm'deki eyleme dünyanın alçakça şahit olduğunu söyleyen Şentop, "İslam ülkelerinin İslam düşmanlığı karşısında daha güçlü ses çıkarması, daha etkili bir tutum sergilemesi önemli; ama bunu her zaman maalesef göremiyoruz. İsveç'te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir; ama Kur'an'a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa ülkelerinde, 2 milyar Müslüman'ın kutsal kitabına, en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım hem de bir daha benzer bir eylemin gerçekleştirilemeyeceği ortamın bütün dünyada tesisini sağlamamız lazım" dedi.


#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
#Adil Najafzadeh
#İsveç
31 dakika önce
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Şentop'tan İsveç'e tepki: Devlet korumasında gerçekleşmesi vahim
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