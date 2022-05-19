Gündem Şentoptan Yunanistanın Pontus iddialarına tepki Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur
POLİTİKA

Şentop'tan Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına tepki: Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türk halkını imha ederek Anadolu’da hakimiyet kurmak isteyen Yunanistan, Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Şentoptan Yunanistanın Pontus iddialarına tepki: Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan makamlarının, 19 Mayıs’ı mesnetsiz ‘Pontus’ iddialarının yıl dönümü olarak bahane ederek yaptıkları ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik tavırlarına tepki gösterdi.

Trabzon'da gerçekleştirilen "Yunanistan Tarafından Anadolu’da İşlenen İnsanlık Suçları: İşgalci Mağdur Olabilir mi?" başlıklı sempozyuma video mesaj gönderen Şentop, Yunanistan'ın Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal ettiği Anadolu'da birçok insanlık suçu işlemesine rağmen, Rumların mağdur gösterilmesine yönelik çabalarına dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz

Şentop, "Anadolu’nun çoğunluğunu oluşturan Türk halkını imha ederek Anadolu’da hakimiyet kurmak isteyen Yunanistan, Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur. Yunanlar, Megali İdea’nın gerçekleşmesinde Türksüzleştirmeyi, Türksüzleştirmek için de katliam, zulüm ve tedhişi bir yöntem olarak kullanmaktan asla imtina etmemiştir" dedi.

Anadolu'daki katliamların Yunanistan silahlı kuvvetleri ve onlar hesabına çalışan yerli Rum çeteler tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Şentop, Yunanistan'dan aldıkları askeri güçle Karadeniz sahillerinde örgütlenen Rum Pontus çetelerinin de Türklere karşı gerçekleştirdikleri saldırıların herkesin malumu olduğuna işaret etti.

"Tarihin şahitliği bizim yanımızdadır"

Saldırılar karşısında Türklerin, dünyada misline az rastlanan kahramanlık örneği gösterdiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

  • "Milletimiz, bin türlü mahrumiyet içinde dahi Hakk’ın yardımı, millî azim ve misak-ı milliye ile perçinlenen irade sayesinde mütecavizleri tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hezimete uğratmıştır. Vatanını müdafaa uğruna dahili ve harici düşmanlara karşı mücadele etmek mecburiyetinde kalan milletimiz, her türlü yokluk ve zulme rağmen fert fert, köy köy, şehir şehir direnmiş, mücadele etmiş; canından, cananından vazgeçse de namusundan, istiklalinden ve vatanından vazgeçmemiştir.
  • Yunan işgali sırasında Anadolu´da ölenlerin ve yerlerinden göç etmek zorunda bırakılanların sayısını toplam nüfusa oranladığımızda karşımıza çıkan manzara, Avrupa'daki 30 yıl savaşlarından o tarihe kadar geçen süre içerisinde böyle bir kıyım ve zulmün görülmediğidir. Devletler hukukuna aykırı olarak kendisine istiklal hakkı tanınmayan Müslüman Türk halkının imhasına çalışan emperyalist zalim tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Tarihin şahitliği bizim yanımızdadır."

"Güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir"

Şentop, 19 Mayıs gününün sözde Pontus Soykırımını Anma Günü olarak kabul edilmiş olmasına, "Yunanistan’ın tarihi çarpıtarak hakikati gizlemeye çalışması güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Trabzon'da yapıldı: Böylesi daha önce hiç görülmemişti.
Storylere kısıtlama yolda

Story'lere kısıtlama yolda

​Milyonlarca Instagram kullanıcısını üzecek haber.
PKKya destek kabul edilemez

​Ömer Çelik: İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

​Türkiye yine imzasını attı: Sıfırdan tasarlanıp üretildi.

Az bilinen farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Üç bölgede 19 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu değerlendirdi.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.