Şentop'tan Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına tepki: Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan makamlarının, 19 Mayıs’ı mesnetsiz ‘Pontus’ iddialarının yıl dönümü olarak bahane ederek yaptıkları ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik tavırlarına tepki gösterdi.

Trabzon'da gerçekleştirilen "Yunanistan Tarafından Anadolu’da İşlenen İnsanlık Suçları: İşgalci Mağdur Olabilir mi?" başlıklı sempozyuma video mesaj gönderen Şentop, Yunanistan'ın Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal ettiği Anadolu'da birçok insanlık suçu işlemesine rağmen, Rumların mağdur gösterilmesine yönelik çabalarına dikkati çekti.

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Şentop, "Anadolu’nun çoğunluğunu oluşturan Türk halkını imha ederek Anadolu’da hakimiyet kurmak isteyen Yunanistan, Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur. Yunanlar, Megali İdea’nın gerçekleşmesinde Türksüzleştirmeyi, Türksüzleştirmek için de katliam, zulüm ve tedhişi bir yöntem olarak kullanmaktan asla imtina etmemiştir" dedi.

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Anadolu'daki katliamların Yunanistan silahlı kuvvetleri ve onlar hesabına çalışan yerli Rum çeteler tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Şentop, Yunanistan'dan aldıkları askeri güçle Karadeniz sahillerinde örgütlenen Rum Pontus çetelerinin de Türklere karşı gerçekleştirdikleri saldırıların herkesin malumu olduğuna işaret etti.

"Tarihin şahitliği bizim yanımızdadır"

Saldırılar karşısında Türklerin, dünyada misline az rastlanan kahramanlık örneği gösterdiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Milletimiz, bin türlü mahrumiyet içinde dahi Hakk’ın yardımı, millî azim ve misak-ı milliye ile perçinlenen irade sayesinde mütecavizleri tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hezimete uğratmıştır. Vatanını müdafaa uğruna dahili ve harici düşmanlara karşı mücadele etmek mecburiyetinde kalan milletimiz, her türlü yokluk ve zulme rağmen fert fert, köy köy, şehir şehir direnmiş, mücadele etmiş; canından, cananından vazgeçse de namusundan, istiklalinden ve vatanından vazgeçmemiştir.

Yunan işgali sırasında Anadolu´da ölenlerin ve yerlerinden göç etmek zorunda bırakılanların sayısını toplam nüfusa oranladığımızda karşımıza çıkan manzara, Avrupa'daki 30 yıl savaşlarından o tarihe kadar geçen süre içerisinde böyle bir kıyım ve zulmün görülmediğidir. Devletler hukukuna aykırı olarak kendisine istiklal hakkı tanınmayan Müslüman Türk halkının imhasına çalışan emperyalist zalim tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Tarihin şahitliği bizim yanımızdadır."

"Güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir"

Şentop, 19 Mayıs gününün sözde Pontus Soykırımını Anma Günü olarak kabul edilmiş olmasına, "Yunanistan’ın tarihi çarpıtarak hakikati gizlemeye çalışması güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.