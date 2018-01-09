Serbest bırakıldı

15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle ‘kahraman’ ilan edilen ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Burak Akın, “FETÖ üyesi olmak” suçundan gözaltına alınmıştı. Akın’ın itirafları üzerine devre arkadaşları olan G.Kurmay'da görevli Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit ve Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yüzbaşı Fuat Söylemez de gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliye sevk edildi.

FETÖ’CÜLERİN İSİMLERİNİ VERDİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından sorgulanan şüphelilerin talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, önemli itiraflarda bulunan şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler hakkında hazırlanan sevk yazısında, Burak Akın’ın Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ne kendiliğinden geldiği, FETÖ hakkında bilgi vermek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirttiği aktarıldı. Ayrıca FETÖ içerisinde yer alan mahrem imam ve askerlerin isim ve fotoğraf teşhisini yaptığı, yapı hakkında detaylı bilgiler verdiği belirtilen Akın’ın ifadesinde, Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit ve Yüzbaşı Fuat Söylemez ile belli dönemler içerisinde aynı mahrem imama tabi aynı grup içerisinde yer aldığını ifade ettiği de vurgulandı.

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Yüzbaşı Burak Akın

KATALOG EVLİLİK YAPMIŞ

Şüpheli Fuat Söylemez’in de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ hakkında kapsamlı bilgiler verdiği belirtilen sevk yazısında şöyle denildi: “FETÖ içerisinde yer aldığını söylediği eşi ile katalog evliliği yaptığını belirtti. Bağlı olduğu mahrem imamları teşhis etti ve yer gösterme yaptı. Ayrıca tabi olduğu imama bağlı grubunda yer alan askerler hakkında bilgi verdi.”

EŞİNE KPSS SORULARI VERİLMİŞ

Şüpheli Abdulkadir Koçyiğit’in de itirafçı olduğu sevk yazısında anlatıldı. Şüphelinin, eşinin de FETÖ içerisinde yer aldığını ifadesinde anlattığı belirtilirken, “Tabi olduğu imama bağlı grupta yer alan asker kişiler hakkında bilgi vermiştir. FETÖ abisi tarafından 2012 KPSS sınav sorularının yarısının eşine verildiği ve bu sınavdan aldığı puanla 2013 yılında Batman İl Spor Müdürlüğüne memur olarak atamasını yapıldığı, kendisine 2012 yılı KPDS 91 sınav sorularının yarısının mahrem imam tarafından verildiği, söz konusu sınavda 91 aldığı anlaşılmıştır” denildi.

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Ceza üst sınırdan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul ile 10 sanık hakkında verilen cezalarla ilgili gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan davaya ilişkin 21 sayfalık gerekçeli karar da yazıldı. Taraflara verilmeye başlanan gerekçeli kararda, FETÖ’nün yapısı, iddianame ve mütalaanın kısa özeti, sanık savunmaları, sanıklara atılı eylemlerin değerlendirilmesine ve hükme yer verildi. Sanık Fatih Gürsul cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez “ByLock” erişim sağladı. Gerekçeli kararda, Gürsul’un CHP’de danışman olması cezada artırım sebebi sayıldı. Kararda, “Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkan baş danışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır” denildi.

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Eşlerin ablası da gözaltında

İtirafçı olan 3 şüpheli bağlı bulundukları sivil imamların isimlerini verdi. Bunun üzerine 3 sivil imam ile 1 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kadının aynı zamanda sivil imamlardan birinin eşi olduğu ve şüpheli subayların eşlerin de sorumlu olduğu belirtildi. Söz konusu şüphelilerin emniyetteki sorgu işleminin devam ettiği öğrenildi.