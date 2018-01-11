Seri üretim 2020’de

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Altay Tankı Projesi’ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay’ın seri üretimi için ihalenin yapıldığını ve değerlendirme sürecinin işlediğini anlatan Canikli, modern tankın ‘motoruyla birlikte’ üretim bandında olacağını kaydetti.

Nurettin Canikli

YURT DIŞINA SATIŞI YAPILACAK

Tankın tamamının Türkiye’de üretileceğini vurgulayan Canikli, “Motor da dahil tümü seri üretim imalatına girecek. Tasarımı zaten Türkiye’de yapıldı. İki tane prototip üretildi, testler yapıldı. Şimdi, motor da dahil olmak üzere, seri ve yerli üretim olacak” dedi. Altay tankında seri üretime 2019’un ilk çeyreğinde geçileceği ve aynı yıl kullanılmaya başlanacağı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Canikli, “Krediyle alakalı bir miktar gecikme oldu. 2019 sonu, 2020 başı olabilecek” dedi. Canikli, Altay tankının yurt dışına satışı konusunda umutlu olduklarını söyledi.