Gündem Seri yargılama 1 Ocakta
POLİTİKA

Seri yargılama 1 Ocak'ta

Yargı sistemine kazandırılan seri ve basit yargılama 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak. 3 bin 500 hakim ve savcıya eğitim verildi. 379 adliyede Seri Muhakeme Büroları kuruldu ve bu bürolarda görev yapacak savcılar belirlendi. 2020’de 200 bin dosya kapsama girecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekimde yürürlüğe giren yargı paketinin en önemli reformlardan birisi olan seri ve basit muhakeme usulleri 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak. Belli suçlarda yargılama sürecini kısaltacak ve yargının iş yükünü hafifletecek her iki uygulama sayesinde binlerce dosyanın hızla sonuçlanması sağlanacak.

3 BİN 500 HAKİM-SAVCIYA EĞİTİM

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanlığı da eğitim için harekete geçti. Buna göre, 20 ayrı bölgede toplam 3 bin 500 hakim ve savcıya eğitim verildi. Eğitimlerin bu hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca seri muhakeme usulünden hızlı, etkili ve çabuk sonuç alınabilmesi amacıyla ayrı bir büro oluşturulması ve söz konusu işlemlerin aynı savcı tarafından yerine getirilmesi öngörüldü. Bu doğrultuda, Ankara, İzmir, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 1., 2. ve 3. bölgedeki 379 adliyede Seri Muhakeme Bürosu’nun kurulması kararlaştırıldı.

2020’de 200 bin dosyanın seri muhakeme usulünün uygulama alanına girmesi öngörülüyor. Bu arada, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde seri yargılamaya ilişkin yönetmelik yayınlanacağı öğrenildi.

SERİ YARGILAMA NASIL OLACAK

Şüpheli seri muhakeme usullerinin uygulanmasını kabul ettiği takdirde soruşturma savcısı yaptırımı belirleyecek. Savcı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak ilgili asliye ceza mahkemesinden talep edecek. Mahkeme, eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa şüpheliyi dinledikten sonra talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kuracak. Mahkeme, aksi takdirde talebi reddedecek ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı başsavcılığa gönderecek.

Hangi suçları kapsıyor

  • Yine 1 Ocak’ta uygulanmaya başlayacak basit muhakeme usulü, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve adli para cezası ile üst sınırı 2 yıla kadar suçlarda uygulanacak. Bu usulde taraflara yazılı savunma yapma imkanı tanınacak ve duruşma yapılmaksızın karar verilebilecek. Seri muhakeme usulü, ispatı kolay olan ve önem derecesi düşük değerlendirilen sınırlı bazı suçlar için uygulanabilecek. O suçlardan bazıları şöyle: Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Gürültüye neden olma.

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