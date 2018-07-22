Gündem Serveti 1 milyar dolar
3. SAYFA

Serveti 1 milyar dolar

Adnan Oktar ve ekibinin serveti dudak uçuklatıyor. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gönderdiği raporların ardından düğmeye basan polisin yaptığı incelemelere göre Oktar’ın serveti 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Adnan Oktar’ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi.
Adnan Oktar’ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar oraya çıktı. Casusluk, çocuklara cinsel istismar, inanç istismarı gibi bir çok suç tespit edilen Adnan Oktar’ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi. Mağdur ve müşteki ifadelerinden yola çıkan emniyet birimleri, örgüt lideri Adnan Oktar ve gözaltındaki herkesten kan örnekleri aldırdı. Operasyondan sonra sağlık kontrolüne çıkarılan örgüt üyelerinden kan örnekleri alınarak analize gönderildiği öğrenildi.

BANKA RAPORLARI GELDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar’ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı öne sürüldü. Kandırılarak örgüte üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı ve bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

GÜLEN’LE AYNI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar’a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen’le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar’ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar’ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

Pasifize edilen birçok bürokrat, yeni sisteme katkı vermeye hazır bekliyor.
Serveti 1 milyar dolar

Serveti 1 milyar dolar

​Oktar 'ın maddi gücünü kullandığı bazı üyeleri daha sonra örgütten attığı belirlendi.
CHP'dekurultay restleşmesi

CHP'dekurultay restleşmesi

Muhaliflerin kurultay için 26 imzası kaldı.
Görevleribuymuş

Görevleribuymuş

​HDP'li Buldan, terörist cenazesine katılan vekilleri savundu.
FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

​FETÖ'den tutuklananları tahliye vaadiyle kandırmışlar.
İşte ilkbakan yardımcıları

İşte ilkbakan yardımcıları

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları belli oldu.
Kudüs'tenvazgeçmeyiz

Kudüs'tenvazgeçmeyiz

​İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler İstanbul'da tedavi görüyor.
Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

​Yatırımlarının yoğunlaştığı teknopark sayısı 81'e çıktı.

TKP'li teröristeYunan kalkanı

TKP'li teröristeYunan kalkanı

​Yunanistan teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor.
81 ilde huzur operasyonu

81 ilde huzur operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda 489 şüpheli yakalandı.
İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.