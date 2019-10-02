Gündem Servise saldıran hainler etkisiz
POLİTİKA

Servise saldıran hainler etkisiz

Adana’da geçtiğimiz Çarşamba günü polis servis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin izi Eskişehir’de bulundu. MLKP'li teröristler, saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda öldürülürken, çatışmada 2 özel harekat polisi de hafif yaralandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Adana'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen servis aracı
Adana'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen servis aracı

Adana’da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki terörist, Eskişehir’de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 polis de hafif yaralandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana’da, 25 Eylül’de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli MLKP’li iki teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada, iki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.”

Fırat Şeran ve Ozan Sökmen

KARŞI ATEŞ AÇILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arkadaşlarımız, Eskişehir’de bir hücre evini tespit ettiler. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Teröristlerin ikisi de ölü ele geçirildi.”

Eskişehir'de öldürülen teröristlere ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama
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Eskişehir'de öldürülen teröristlere ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir'de ölü olarak geçirilmesini değerlendirdi. Bakan Soylu, ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar' dedi.
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