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Gündem Ses kayıtlarını savcılığa veririm HDPyle ortak anayasa çalışmasını belgelemiş
POLİTİKA

Ses kayıtlarını savcılığa veririm

Ses kayıtlarını savcılığa veririm: HDP’yle ortak anayasa çalışmasını belgelemiş

İYİ Parti, CHP, SP ve HDP’yle birlikte “federasyon anayasası” hazırladıklarını tüm tanıklıklara rağmen inkar edince eski partili Adem Taşkaya’dan rest geldi: Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Federasyon anayasasına Soros desteği.
Federasyon anayasasına Soros desteği.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin hazırladığı federasyon içeren anayasa taslağını İYİ Parti yalanlarken, İYİ Parti’den istifa eden Adem Taşkaya sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Taşkaya, “Buradan İYİ Parti’nin palavracı kurmaylarına sesleniyorum! Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım” dedi.

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‘HERHANGİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK’ DEDİ

  • İYİ Parti’de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ettiği için disipline sevk edilen Ümit Özdağ, “İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı” demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Özdağ’ın iddiasını kesin bir dille yalanlayarak, “Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur” diye konuştu.

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TAŞKAYA ÇAĞRI YAPTI

Ortaya çıkan anayasa taslağını yalanlayan İYİ Parti’ye parti ile yollarını ayıran eski tanıtım ve medya başkan yardımcısı Adem Taşkaya’dan çağrı geldi. Taşkaya, Twitter’dan paylaştığı mesajında elinde ses kayıtları olduğunu öne sürdü. Taşkaya, “Buradan İYİ Parti’nin palavracı kurmaylarına sesleniyorum! Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım” dedi.

  • 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsaydı taslak gündeme getirilecekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi’ne geçilmesinin ardından yapılacak ilk seçimler öncesinde 2018 yılının başında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP harekete geçerek yeni anayasa çalışmalarına başladı. Federasyon içeren anayasa taslağı seçimlerden önce son şeklini aldı. Ancak partiler taslağı açıklamak için umudu seçimlerin ikinci tura kalmasına bıraktı.

HEDEF KÜRT OYLARIYDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre, ilk turda oyların yüzde 50+1’ini alan aday seçimi kazanıyor. İlk turda yüzde 50+1 oy alan olmazsa seçim ikinci tura kalıyor ve ikinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsaydı CHP, İYİ Parti, SP ve HDP hazırladıkları taslağı açıklayacaktı. Muhalefetin ikinci tur planındaki amacının ikinci turda Kürt kökenli seçmenlerin oyunu almak olduğu belirtiliyor. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.6’sını alarak cumhurbaşkanı seçilince muhalefet hazırladığı anayasa taslağını gün yüzüne çıkarmadı.

DENGE VE DENETLEME AĞI HAZIRLADI

Muhalefet, taslağı günyüzüne çıkarmak için uygun bir ortamı kollarken, taslağın Sorosçu Denge ve Denetleme Ağı’nın hazırladığı bir taslak olduğu öğrenildi. Denge ve Denetleme Ağı’ndan bir ekibin de çalışmalara bizzat katıldı. Çalışmaya bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği belirtildi.

YURT DIŞI FONUNDAN FİNANSAL KAYNAK

  • Yurt dışı destekli fondan beslenen Denge Ve Denetleme Ağı’nın sekretaryasını İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), National Demokratic Institute (NDI) üstleniyor. Denge ve Denetleme Ağı’na Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Düşün Programı, İstanbul Politikalar Merkezi, National Democratic Institute, Birleşik Krallık Dış İşleri Bakanlığı Avrupa’yı Birleştirme Programı, Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu ve Hollanda Kraliyeti MATRA Programı’ndan para aktarılıyor.
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