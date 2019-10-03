Sesi artık daha güçlü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinin moderatörlüğünü Middle East Eye Editörü David Hearst yaptı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ettiği anma toplantısına Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Nobel ödüllü aktivist Tevekkül Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Amazon’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DAWN Kurucusu Nihad Awad, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, insan hakları aktivisti Muhammed Sultan, Washington Post gazetesi yazarı Fred Ryan ve El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar konuşmacı olarak katıldı. Kaşıkçı’nın dostları şehit gazeteciyi şu sözlerle yâd etti:

Cemal Kaşıkçı

CESEDİ NEREDE?

Turan Kışlakçı

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı: “Cemal Kaşıkçı temiz bir kalbe sahip, sadık bir dosttu. Halim selimdi. O iki kez şehit edildi. Önce, onu öldürdüklerinde şehit oldu. İkincisi ise barbar ve alçakça katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular, bu çocuksu kalbe sahip adam ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacak. Bu kapının önünde Cemal’in şehadetini ilk biz dünyaya duyurmuştuk. Ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal’in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı?”

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DELİLLER YOK EDİLDİ

David Hearst

Middle East Eye Editörü David Hearst: “Cemal’in mesajı çok güçlü. O, bölgesinde bulunan nadir insanlardan bir tanesiydi. Mütevazi bir insandı. Onu gülüşüyle hatırlıyorum. Mizah anlayışı olan biriydi. Cemal’in sesi artık daha güçlü. Kaşıkçı’nın cesedinin bulunmasını sağlamayacaklar. Çünkü, bence deliller bir şekilde yok edildi. Asit gibi bir şey kullanmış olabilirler yok etmek için. Fakat net olan bir şey var ne olduğuna dair, hem de büyük bir delil. Bu büyük delil ses kayıtları.”

ASLA DURMAYACAĞIZ

Agnes Callamard

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard: “Adalet sağlanmalı. Eğer adalet bugün gelmezse yarın ya da daha sonra mutlaka gelmeli. Cinayetin takipçisiyiz. Sonuçlanana kadar asla durmayacağız. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Riyad’taki özel ceza mahkemesinde neler oluyor bilmiyoruz. Suud adaletinden kesinlikle emin değilim. Fakat şunu biliyorum, uluslararası baskılar bu konu üzerinde devam edecek. Bence Kaşıkçı’ya ne olduğuna ve ölüm emrinin kim tarafından verildiğine dair şüphe yok. Bu durum da veliaht prens Muhammed bin Selman üzerinde silinmez bir ün bırakıyor.”

Tevekkül Karman

Yemenli aktivist Tevekkül Karman: “Cemal Kaşıkçı’yı öldüren Suudi Arabistan ülkem Yemen’de her gün insanları aynı barbarlıkla öldürüyor ve bunu da inkar ediyor. Bu cinayet cezasız kalırsa, ileride muhalifleri de aynı yöntemlerle öldürmeye devam edecekler. Cemal’e adalet sağlanması için bu işin peşinin bırakılmaması lazım.”

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Hâlâ aşığım

Hatice Cengiz

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz:

“Geçen yıl bugün buradaydım. O benim en iyi arkadaşımdı, en iyi dostumdu, hayatımın aşkıydı. Ona hâlâ aşığım. Burada duruyordum. Adamımın konsolosluktan çıkmasını bekleyen aşık bir kızdım. Akşam yemeğine gidecektik. Şimdi kalbi kırık biri olarak buradayım ama gururluyum. Onunla ilgili söylenebilecek çok şey var. Hayatı boyunca ülkesinin insan hak ve özgürlükleri noktasında daha iyi bir yere gelmesi için mücadele etti. Hayatında başarılı olamadığı şey ölümünde gerçekleşiyor. Yetki sahiplerinin eylemlerinden sorumlu tutulmasını istiyorum.”

Ölümüyle uyandırdı

Yasin Aktay

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: “Kaşıkçı artık insan haklarına saygının, insan onurunun, özgürlüğün, adaletin sembol ismi. Dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet işleniyor. Suriye’de, Mısır’da, Myanmar’da, Keşmir’de, Libya’da ve Yemen gibi İslam ülkelerinde suikast ve katliamlar yaşanıyor. Tarih boyunca Kabil’in Habil’i, Yezid’in Hz. Hüseyin’i katletmesi sembol cinayetlerdendir. Bazı analizlerde ‘uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler işler, fazla büyütmemek lazım’ diyenler var. Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası’nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı ve onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir.”

Kalbimizde

Jeff Bezos

Amazon’un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos: “(Hatice Cengiz’e hitaben) Bu hayal bile edilemez bir olayda sen burada konsolosluğun önünde sabırla ve sevgiyle Cemal’i saatlerce bekledin. Ama o hiçbir zaman dışarı çıkmadı. Bilmelisin ki biz buradayız ve seninleyiz, sen bizim kalbimizdesin.”