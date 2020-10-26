Sessiz ihanet

Tüm İslam alemi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a yönelik hakaretlerine tepki gösterirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sessizliğini koruyor. Sosyal medyadan muhalifler, Suudi alimlerin ve akademisyenlerin sessiz kalmasının büyük bir ihanet olduğuna vurgu yapıyor. BAE ise Kuveyt, Katar ve Umman’ın yaptığı gibi Fransa’nın ürünlerini boykot etme kampanyasına katılmayacağını duyurdu.

İSLAM’A DEĞİL SİYASAL İSLAM’A TEPKİ

Ünlü Suudi yazar Turki El-Hamad, “Macron İslam’a değil siyasal İslam’a karşı bir kampanya başlattı. Asıl tehlike ve sorun Müslüman Kardeşler’dir. Çünkü onlar İslam’ı tekeline almak istiyor. Tüm bu Fransa karşı hareketlerin ve kampanyaların kaynağı yine onlardır” diyerek eleştirilere cevap verdi.

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NORMALLEŞME İLE MEŞGUL

Suudi muhalif Ömer bin Abdülaziz, Muhammed bin Selman’ın suskunluğunu “Muhammed bin Selman’ın Macron’un dinimize ve Peygamberimize yönelik hakaretlerine Erdoğan’ın yaptığı gibi cevap vermemesine öfkelerinin yanlış olduğunu görüyorum. Çünkü o, normalleşme dosyasıyla ve diğer ülkelerden önce bu fırsatı nasıl değerlendireceği ile meşgul” diye yorumladı.

FRANSA DEĞİL TÜRKİYE DÜŞMANIMIZ

Sosyal medyada etkin olan Suudi yazar ve gazeteci Advan El-Ahmari ise hesabında şu skandal sözlere yer verdi: “Suudi Arabistan’ın ve onun güvenliğinin ilk düşmanı Fransa değil Türkiye’dir. Fransa değil. Saldırgan karikatürler bireysel bir eylemdir. Macron’un saldırısı ve açıklamaları, haydut bir teröristin işlediği acımasız bir suça doğal bir yanıttır. Türkiye boykotu devam ediyor ve ve etkisini azaltmaya çalışanlar başarılı olamayacak.”

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AŞIRLIK YANLILARINA TESLİM OLMADI

Abu Dabi Arap Dili Merkezi’nin Başkanı, aynı zamanda gazeteci ve yazar olan Ali bin Temim ise Suudiler’in Türkiye boykotunu desteklediğini belirtti ve şöyle devam etti: “Fransız ürünlerini boykot etmek için bir kampanya yok. Çünkü Fransa terörizm fetvalarıyla savaşı yaymak isteyen aşırılık yanlısı İslamcı gruplara teslim olmamak istedi.”

Utanç verici destek

Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa’da İslam’ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki gösterirken; Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “İslamcı ayrılıkçı fikirler” ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmiyor. Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron’un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC’ye verdiği mülakatta, “Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya” çağırdı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakınlığıyla tanınan ve dini konulardaki danışmanlarından olan el-İsa, Müslümanlardan bulundukları ülkelerin uygulamalarını, yasalarını ve kurumlarını sorgulamamalarını istedi.

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Özür dilesin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına Arap dünyasından tepkiler sürerken, Fransız malları ve Fransa’ya seyahata karşı boykot çağrıları da yükseliyor. Mısır’da El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, İslam sembolleri ve mukaddesatının seçim çekişmeleri ve siyaset piyasalarındaki ucuz müzayedelerin kurbanı olmasını kabul etmediklerini belirtti. Türkiye’de yaşayan Mısırlılar da, Fransız malları ve Fransa’ya seyahata karşı boykot çağrısında bulundu. Ürdün’deki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) yaptığı açıklamada, halklar arasında nefreti kışkırtan ve aşırılığa hizmet etmekten başka bir işe yaramayan bu hakaretlerden dolayı Fransa’nın İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti. Filistin İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da tüm dünyanın, İslam’a ve Peygamberi Hz. Muhammed’e (S.A.V) karşı yapılan hakaretin “kırmızı çizgi” olduğunu anlaması ve bu kin dolu ırkçı davranışlara sessiz kalınmaması gerektiği kaydedildi. Öte yandan Libyalı sosyal medya kullanıcıları ülkede yaygın olarak satılan gıda ve hızlı tüketim maddeleri başta olmak üzere Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

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Düşmanlığı teşvik ediyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a saldırarak İslamofobi’yi cesaretlendirmesine tepki gösterdi. Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bir liderin ayırt edici özelliğinin insanları bölmekten ziyade bir araya getirmek olduğunun altını çizerek Macron’un Müslümanlar, beyaz ırkçılar veya Nazi ideologları olsun şiddet uygulayan teröristler yerine İslam’a saldırarak İslamofobi’yi cesaretlendirmesinin talihsiz bir durum olduğunu belirtti. Han, “cehaleti temel alan” kamu açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi’ye ve aşırılıkçılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetti. Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak da Macron’un açıklamalarını kınayarak Fransa’daki binalarda karikatürlerin gösterilmesine tartışmasız bir şekilde Müslüman liderlerce tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.

Boykot çağrısı

Macron, İslam’a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi. Protestocular, “İslam barış dini, terörizme yer yok” ve “Fransız ürünlerine boykot” yazılı Arapça dövizler taşıdı. Suriye’de de halk Fransa’yı protesto etmek için çeşitli bölgelerde gösteriler düzenledi. İdlib’in farklı beldelerinde toplanan protestocular, ellerinde “Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir” yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu. Deyrizor’daki gösterilerde ise terör örgütü YPG/PKK, halka ateş açtı, 4 sivil yaralandı.