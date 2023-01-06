​Sessiz ve çevreci ulaşım

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN ile yürüttüğü proje kapsamında Türkiye’nin lityum pilli elektrikli otobüsleri ilk kez Samsun’da trafiğe çıktı. Sessiz ve çevreci olan otobüsler 94 günde 97 bin 703 litre yakıt olmak üzere 2 milyon 183 bin TL tasarruf sağladı. Doğayı koruduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaşanabilir Samsun, yaşanabilir bir dünya için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Lityum pilli elektrikli otobüslere sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hem karbon salınımını azalttı hem de otobüslerin hizmete alındığı andan itibaren önemli bir tasarruf sağladı. Çevre dostu, sessiz, verimli ve yakıt tasarruflu özellikleriyle ön plana çıkan elektrikli otobüsler Samsun caddelerinde yolcularına ulaşım konforu sağlıyor.

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Samsun bir dönemi kapatıyor

Daha temiz bir gezegen, daha konforlu bir ulaşımı yaygınlaştırmak için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların egzoz dumanına, gürültüye maruz kalmadığı bir dönemi kapatmayı hedefliyor.

‘İşte hizmet işte tasarruf’ dedirten elektrikli otobüsler, E1 Ekspres Hattında günde 132 sefer yapıyor. Türkiye’de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler ile 94 günde sadece yakıt tüketiminden yaklaşık 97 bin 703 litre tasarruf sağlandı. Bunun maddi boyutu ise 2 milyon 183 bin 10 lira.

10 dakikalık şarj ile 90 kilometre

Doğayı koruduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaşanabilir Samsun, yaşanabilir bir dünya için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Yazılım ve tasarımı yüzde yüz yerli olan elektrikli otobüslerin ultra hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “10 dakikada şarj ediliyor. Bu şarjla yaklaşık 90 kilometre yol kat ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu açıklamalarda karbon salınımının yüzde 23'ü ulaşım araçlarından kaynaklanmakta. Elektrikli otobüslerimiz ile 94 günde 264.62 ton karbon salınımı tasarrufu yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Yakıt giderlerine bakıldığında işletme maliyetlerinin uygunluğunun da elektrikli otobüslerin kullanılma avantajlarından bir tanesini oluşturduğunu ifade eden Başkan Demir, “12 metrelik bir elektrikli otobüsümüzün işletme maliyeti kilometre başına 2.78 TL iken, aynı boyutlardaki bir dizel otobüsün maliyeti ortalama 10.74 TL. 94 günde sadece yakıt tüketiminden 2 milyon 183 bin TL tasarruf sağladık” dedi.

Çevre ve gürültü kirliliğini azaltacak

Toplu taşımadaki tüm araç filosunu elektrikli otobüslere döndüreceklerini de ifade eden Başkan Demir şunları söyledi:

“450 kVA’lık şarj istasyonu ile Türkiye’nin en büyük kurulu güce sahip elektrikli otobüs şarj istasyonuna sahibiz. Elektrikli otobüsler, düşük girdi maliyetleri sebebiyle daha düşük maliyetli toplu taşımanın önünü açacak. Çevre ve gürültü kirliliğini azaltacak. Ayrıca tasarım yapılırken kullanılmayan enerjinin geri kazanılarak tekrar sistemden kullanılmasını sağlayan rejeneratif döngüsü var. Vatandaşlarımızın güvenliği, konforu bizim için çok önemli.”