Sevenleri Mahmud Efendi’ye koştu

RABİA COŞKUN

Yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze namazıyla ebediyete uğurlanan İsmailağa Cemaati’nin Lideri büyük İslâm âlimi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatı, İslâm dünyasını da yasa boğdu. Suudi Arabistan, Fas, Libya, Katar, Filistin, Mısır, Lübnan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan, Pakistan, Çeçenistan ve Kuveyt başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından heyetler cenaze namazına katıldı. Katılamayanlar da yayınladığı taziye mesajları ile Mahmud Efendi’nin İslâm’a yaptığı hizmetlere şahitlik etti.

İHVAN’DAN TAZİYE

Suriye’deki Müslüman Kardeşler adına yapılan açıklama, vefat haberinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Mahmud Efendi’nin İslâm dünyasına yaptığı katkılardan bahsedilerek “Şeyh’in ailesine, çocuklarına, ailesine, öğrencilerine ve İslâm dünyasındaki tüm sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

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Mahmud Ustaosmanoğlu

BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

Afganistan Dışişleri Bakanlığı da Mahmud Efendi için taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İslâm aleminin büyük âlimi, milyonlarca insanın büyük vaizi, eğitimcisi ve hocası Şeyh Mahmut Efendi’nin Hakk’a yürüdüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Afganistan İslâm Emirliği Dışişleri Bakanlığı, bu büyük âlimin ölümünü bir kayıp olarak değerlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN DA YASTA

Hindistan Alimler Birliği Başkanı Erşed el Medeni de sosyal medya hesabından başsağlığı iletti. Medeni’nin hesabından yapılan açıklamada, “Şeyh Mahmud Efendi’nin ölümü özelde Türkiye, genelde ise İslâm dünyası için onarılamaz bir kayıptır.” denildi.

Fatih’teki cenaze namazına heyet olarak katılan Filistin İslâmi Direniş Hareketi Hamas da tüm Müslümanlara taziye diledi. Hamas’tan yapılan açıklamada “Hamas olarak, Türkiye Cumhuriyeti başkanına, hükümetine ve halkına hayatını ilme, irşada adamış değerli alim, mürebbi Mahmud Efendi hocanın vefatı sebebiyle taziyelerimizi sunuyoruz. Hamas Hareketi olarak değerli hocamıza rahmet diliyor ve onu başta Filistin davası olmak üzere, İslâm ümmetinin sorunlarıyla ilgili asil ve sağlam duruşuyla anıyoruz.”

Arif Rahman Alvi

Yaptıkları hep hatırlanacak

Pakistan’da da Mahmud Efendi için matem vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Rahman Alvi, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin büyük âlimi ve mutasavvıfı Şeyh Mahmud Efendi’nin vefatı beni derinden üzdü. Hayatını İslâm’a adamış binlerce ulema ve şeyhin hocası. Türkiye halkına ve dünyadaki müritlerine baş sağlığı diliyorum” paylaşımı yaptı.

ŞERİF’TEN TÜRKÇE TAZİYE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif da sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayınlayarak taziye diledi. Şerif, “Hakka yürüyen din alimi Şeyh Mahmud Efendi’nin vefatı, sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için kayıptır. Takva, alçakgünüllülük gibi İslami ahlakı en iyi şekilde yaşadı. Efendi’nin sevenlerine Türk milletine ve hükümetine derin taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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Şahbaz Şerif

Pakistan İslâm Alimleri Cemiyeti-Fazl lideri Mevlana Fazlurrahman da Mahmud Efendi’nin vefatını “Özelde Türkiye, genel olarak da İslâm dünyası için telafisi olmayan bir kayıp” olarak değerlendirdi. Fazlurrahman, Mahmud Efendi’nin İslâm’a yaptığı hizmetlerin her zaman hatırlanacağını söyledi.

ÜMMET İÇİN

BÜYÜK KAYIP

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, Mahmud Efendi’nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları kaydetti: “Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. Şeyh Mahmud Efendi’nin ölümüne çok üzüldük. Zorlu zamanda dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi, İslâm’ı ve sünneti yeniden canlandırdı. Ümmet için büyük kayıp...”





Dua akını

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin kabristanı ziyaretçilerle doldu taştı. Kadınların ağırlıkta bulunduğu kabristanda Kuran-ı Kerim okunup, lokma dağıtıldı. Kabristanı ziyaret edenlerden S.E, “Ben hem yetim hem öksüzüm. Annem babam çok önce vefat etti. Şimdi Mahmud Efendi’nin vefat etmesiyle tekrar yetim kaldığımı hissettim. Gözlerimiz yaşarıyor, gönüllerimiz hüzünleniyor. Fakat biz Rabbimizin razı olmayacağı söz söylemeyiz. Allah Mahmud Efendi’den ebeden razı olsun. O bizim hidayetimize vesile olan, ömrünü İslâm’a adamış mübarek bir zattı” ifadelerini kullandı. Mahmud Efendi’nin mezarını ziyaret eden talebelerinden M.D., “Rabbime sonsuz hamd olsun, Mahmut Efendi Hazretlerinin talebesi olmak nasip oldu. Onun sohbet halkalarında bulunup, ilmimi genişlettim. Öyle mübarek bir insan ki cenaze namazı dolup taştı. Bir o kadar daha gelemeyen insan oldu. Mahmut Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği insan sayısı hamd olsun ki çok fazla. Bugün onun Rabbi ile kavuştuğu gün. Hamd olsun biz bu günü görüp onun mezarını ziyaret edebildik” dedi.

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