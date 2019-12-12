Seville haritası artık geçersiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, biraraya geldiği bir grup gazeteciye Libya ile imzalanan deniz yetki anlaşması ve gündemi değerlendirdi:

Türkiye Akdeniz’deki haklarını, hidrokarbon çıkarma konusundaki haklarını ve denizdeki diğer haklarını tescil ettirmiş oldu. Özellikle Akdeniz’de Türkiye’ye karşı geliştirilmeye çalışılan bazı ittifakları Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve İsrail arasında oluşan ve Türkiye’yi tabiri caizse kendi kara suları içerisine hapsetmeyi öngören bir siyasi inisiyatifi de tamamıyla geçersiz hale getirmiştir.

YUNAN TEZLERİ ÇÖKTÜ

Türkiye, karşısına çıkartılan bu blokajın arkasında yeni bir sınır belirleyerek, Türkiye’nin sınırlarını genişletmiş ve tam tersine uluslararası hukuk bakımından bizim ilan ettiğimiz münhasır ekonomik bölgede diğer ülkelerin faaliyette bulunabilmesi de Türkiye ve Libya’nın iznine bağlamıştır.

AB’nin benimsediği tamamen Yunan tezlerine dayanan ve Türkiye’yi bir şekilde Ege’nin iç sularında hapsetmeyi öngören Seville haritasını da tamamen geçersiz hale getirmiş olduğu bir adım oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak Türkiye Libya hükümeti ile birlikte belirlenmiş karasularında münhasır ekonomik bölge içerisinde faaliyetlerini sürdürecek.

KURDA KUŞA YEM ETMEYİZ

Libya ile varılan deniz yetki anlaşması mutabakat sözleşmesi tarihi bir gelişmedir. Çok önemli sonuçları olacaktır. Türkiye’nin elini rahatlatan bir uluslararası sözleşme mahiyetindedir. Ne olursa olsun daha şimdiden siyaseten Türkiye’nin elini rahatlatan Türkiye’yi güçlendiren bir adımdır. AB’nin karşı sözler gelmesine, Yunanistan’ın ve İsrail’in açık karşı çıkışlarına rağmen Türkiye bu faaliyetlerini bugüne kadar sorunsuz bir şekilde sürdürüyor. Biz Doğu Akdeniz’de ve Akdeniz’in genelinde Türkiye’nin haklarını kimseye yedirtmeyiz. Biz kuzey Kıbrıs’taki Türk kardeşlerimizin haklarını da kurda kuşa yem etmeyiz.