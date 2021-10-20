Gündem Sevimli dostların ahşap evleri hazır
İSTANBUL

Sevimli dostların  ahşap evleri hazır

Eğitimlerine devam ettiğimiz Yerel Hayvan Koruma Görevlilerimiz rehberliğinde katlı kedi evi yerleştirmelerimiz başladı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevimli dostların ahşap evleri hazır
Kedi evleri farklı noktalara yerleştirilmeye devam edecek.

Eğitimlerine devam ettiğimiz Yerel Hayvan Koruma Görevlilerimiz rehberliğinde katlı kedi evi yerleştirmelerimiz başladı.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak profesyonel Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmaya hak kazanan Fatihli hayvanseverler, sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için Şehit İbrahim Küçük Parkı ve Şenol Güneş Parkı’na kedi evleri yerleştirdi.

Fatih’teki kedi evleri, ilçe genelinde talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirilmeye devam edecek.

Fatih Belediyesi'nden sokak hayvanları için tedavi merkezi
GÜNDEM
Fatih Belediyesi'nden sokak hayvanları için tedavi merkezi

Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.