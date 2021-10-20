Sevimli dostların  ahşap evleri hazır

Kedi evleri farklı noktalara yerleştirilmeye devam edecek.

Eğitimlerine devam ettiğimiz Yerel Hayvan Koruma Görevlilerimiz rehberliğinde katlı kedi evi yerleştirmelerimiz başladı.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak profesyonel Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmaya hak kazanan Fatihli hayvanseverler, sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için Şehit İbrahim Küçük Parkı ve Şenol Güneş Parkı’na kedi evleri yerleştirdi.

Fatih’teki kedi evleri, ilçe genelinde talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirilmeye devam edecek.