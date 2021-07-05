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İSTANBUL

Seyir halindeki metrobüste yangın paniği

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Yangın durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Seyir halindeki metrobüste yangın paniği
Metrobüsteki yangın durakta bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 22.30’da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.

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