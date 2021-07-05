Seyir halindeki metrobüste yangın paniği

Yangın, saat 22.30’da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.
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Bartın'da denizde hortum oluştu: O anlar kamerada
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci sahili açıklarında hortum oluştu. Kayalıklara kadar yaklaşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Hazar Denizi'nde korkutan patlama: Alevler gökyüzünü aydınlattı
Hazar Denizi'nde Azerbaycan'a ait bir petrol platformunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama Bakü şehrinin birçok noktasından duyuldu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, 'SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor' denildi.