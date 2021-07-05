Seyir halindeki metrobüste yangın paniği

Hazar Denizi'nde korkutan patlama: Alevler gökyüzünü aydınlattı

Hazar Denizi'nde Azerbaycan'a ait bir petrol platformunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama Bakü şehrinin birçok noktasından duyuldu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, 'SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor' denildi.